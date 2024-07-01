En el mundo en constante evolución de la criptomoneda, Bitcoin se encuentra como el activo digital más prominente e influyente. Entre los muchos factores que impulsan su valor, la mitad de Bitcoin ...

En el mundo en constante evolución de la criptomoneda, Bitcoin se encuentra como el activo digital más prominente e influyente. Entre los muchos factores que impulsan su valor, la mitad de Bitcoin es uno de los eventos más significativos que los comerciantes e inversionistas vigilan de cerca**. Entender la mitad del Bitcoin** puede desbloquear una estrategia poderosa para aquellos que buscan maximizar sus inversiones en el mercado de criptomonedas.

¿Qué es la mitad del Bitcoin?

La mitad de Bitcoin es un evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años, o cada 210.000 bloques minados, donde la recompensa por la minería de nuevos bloques de Bitcoin se reduce a la mitad. Este proceso es parte integrante del diseño de Bitcoin, asegurando que el suministro total de Bitcoin permanezca finito, limitado a 21 millones. La reducción a la mitad reduce la tasa a la que se crean nuevos Bitcoins, disminuyendo efectivamente la oferta. Este mecanismo de escasez a menudo conduce a un aumento de la demanda, que históricamente ha dado lugar a aumentos significativos de los precios después de la mitad.

Impacto histórico de la mitad del Bitcoin

Históricamente, los eventos de mitigación de Bitcoin han tenido un profundo impacto en el mercado. La primera mitad de 2012 vio la recompensa del bloque caer de 50 bitcoins a 25. Este evento fue seguido por un aumento significativo en el precio de Bitcoin en el año siguiente. Del mismo modo, la segunda mitad en 2016, que redujo la recompensa del bloque de 25 a 12,5 Bitcoins, fue seguido por un aumento meteórico en el precio de Bitcoin, culminando en el famoso 2017 Bull Run. La mediación más reciente en mayo de 2020 redujo la recompensa del bloque a 6,25 bitcoins, y una vez más, Bitcoin experimentó un aumento sustancial del precio, alcanzando nuevos máximos de todos los tiempos en los meses siguientes.

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