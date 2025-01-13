La Ley de Ingresos de la Federación 2025 incluye estímulos fiscales clave para diversos sectores, desde el transporte y la minería hasta el sector editorial. Conoce cómo puedes aprovechar estos ben...

La Ley de Ingresos de la Federación 2025 incluye estímulos fiscales clave para diversos sectores, desde el transporte y la minería hasta el sector editorial. Conoce cómo puedes aprovechar estos beneficios y optimizar tu carga tributaria

En México, los estímulos fiscales son beneficios otorgados por el gobierno con el objetivo de incentivar actividades económicas específicas, fomentar inversiones, apoyar sectores estratégicos y reducir cargas tributarias en situaciones particulares. Estos pueden incluir exenciones, deducciones y devoluciones de impuestos, entre otros mecanismos.

El Artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2025 contempla una variedad de estímulos fiscales que los contribuyentes pueden aprovechar. A continuación, se detallan algunos de los principales:

Estímulo para diésel utilizado en maquinaria

Dirigido a personas con actividades empresariales, permite acreditar el IEPS pagado por la compra o importación de diésel, biodiésel o sus mezclas, cuando se utilicen en maquinaria (excepto vehículos). Este estímulo se considera ingreso acumulable para efectos de ISR.

Estímulo para el sector primario

Enfocado en actividades agropecuarias y silvícolas, permite solicitar la devolución del IEPS pagado en lugar de acreditarlo, como en el caso anterior. También se considera ingreso acumulable para ISR.

Estímulo para transporte público y privado

Aplica para contribuyentes que adquieran diésel, biodiésel o sus mezclas para uso automotriz en vehículos destinados exclusivamente al transporte público, privado, de carga o turístico. Permite acreditar el IEPS pagado contra el ISR propio y también se considera ingreso acumulable.

Estímulo en cuotas de peaje

Permite acreditar un 50% de los pagos por el uso de infraestructura de peaje contra el ISR. Este beneficio también se registra como ingreso acumulable.

Estímulo para diésel no combustionado

Aplica a los combustibles fósiles utilizados en procesos productivos para elaborar otros bienes, siempre que no se destinen a la combustión. El IEPS pagado puede acreditarse contra el ISR, considerándose ingreso acumulable.

Estímulo en derecho de minería

Beneficio para contribuyentes con concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos anuales no superen los 50 millones de pesos. Permite acreditar el Derecho Especial de Minería contra el ISR. Este estímulo no ha sufrido modificaciones.

Estímulo para enajenación de libros, periódicos y revistas

Aplica a personas físicas y morales residentes en México cuyos ingresos anuales no hayan excedido los seis millones de pesos en el ejercicio anterior. Consiste en una deducción adicional del 8% sobre el costo de los libros, periódicos y revistas adquiridos por el contribuyente.

Estos estímulos están vigentes desde el 1 de enero de 2025.