Las facilidades y estímulos consisten en obtener la regularización del vehículo en territorio nacional, sin que se requiera certificado de origen El 30 de junio de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) compartió el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, también conocidos como autos "chocolate". De acuerdo con Fiscalia, el decreto que se reforma fue publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2022, buscando fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, y no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país. Lo anterior se quiere hacer mediante las facilidades administrativas y estímulos que se prevén en el decreto. Dichas facilidades y estímulos consisten, básicamente, en obtener la regularización del vehículo en territorio nacional, sin que se requiera certificado de origen, permiso previo de la Secretaría de Economía, intervención de agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal o de cualquier otro intermediario, ni inscripción previa en el Padrón de Importadores. Además, se eliminan las contribuciones, aprovechamientos y multas federales que se causen o generen por la importación. Posteriromente, el decreto fue extendido hasta el 30 de junio de 2023 y se incluyeron los estados de San Luis Potosí y Tlaxcala, eliminándose el estado de Puebla. Ahora, con la última modificación del decreto, Fiscalia señaló que se hacen las siguientes modificaciones:

Se incluye el estado de Hidalgo.

Se prorroga la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre de 2023. Con información de Fiscalia. Puedes ver el decreto que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 30 de junio de 2023.