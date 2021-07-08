En las mayor parte de los casos, se debe a que son empresas creadas recientemente. Desde hace varias semanas empezó a operar la plataforma del Registro para Prestadores de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE). Sin embargo, en todo el tiempo que lleva en funcionamiento, solamente el 7% de las empresas ha conseguido su registro. De acuerdo con el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca, hasta la fecha van nueve mil empresas que han iniciado el proceso de registro. De ese total, alrededor de tres mil empresas subcontratistas han terminado el proceso de registro. Pero de esa cantidad, al día de hoy sólo han obtenido su registro “más o menos” 600 empresas.

Plataforma niega el registro a empresas nuevas

Además, las empresas nuevas se enfrentan a otro problema. De acuerdo con El Universal, el 40% de las empresas son rechazadas en el REPSE por ser de reciente creación. En entrevista con ese medio, el fiscalista Javier Zepeda explicó que negar el registro por esto puede ser un acto discriminatorio. Hay que recordar que, anteriormente, otros especialistas han señalado que la reforma es discriminatoria. En esos casos, se refieren a que el outsourcing ya está prohibido para las empresas; sin embargo, seguirá siendo legal para el gobierno federal hasta el 2022. El especialista señaló que para estas compañías, el principal problema es el cuestionario que deben contestar para el registro. Según Zepeda, el cuestionario está pensado para empresas con más tiempo. Así, la plataforma toma las respuestas automáticamente y decide que la empresa nueva no cuenta con capacidad ni experiencia para ofrecer los servicios especializados. Al final, el cuestionario niega el registro a la compañía nueva. Puedes revisar el cuestionario completo en este enlace. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/rechazan-registro-para-outsourcing-4-de-cada-10

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