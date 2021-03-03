La segunda terna enviada por el Presidente recicló a dos de los tres candidatos rechazados en la primera. El Senado rechazó la segunda propuesta de terna del presidente López Obrador para dirigir l...

La segunda terna enviada por el Presidente recicló a dos de los tres candidatos rechazados en la primera. El Senado rechazó la segunda propuesta de terna del presidente López Obrador para dirigir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). El rechazo se debe en parte al amparo que interpuso el empresario Juan Carlos Pérez Góngora contra la propuesta. El 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal de Guevara. Desde entonces la Prodecon está sin procurador. El titular en funciones de la dependencia actualmente es Luis Alberto Placencia. El procurador, según marca la Ley de la Prodecon, lo selecciona el Senado de entre una terna de candidatos propuestos por el Presidente.

La primera terna

En junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de candidatos, pero fueron rechazados por el Senado por no cumplir con los requisitos que marca la Ley de la Prodecon. La primera terna, presentada en junio, estaba compuesta por:

Ricardo Rodríguez Vargas.

Martha Patricia Jiménez Oropeza.

Carlos Alberto Puga Bolio.

En concreto, los puntos contenidos en la ley que los candidatos no reunían son los siguientes:

Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Contar con experiencia acreditada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación. No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en los últimos tres años previos a su nombramiento.

El empresario Pérez Góngora presentó un amparo en Nuevo León contra esta primera propuesta, y el 10 de agosto consiguió una suspensión definitiva.

La segunda terna

La segunda, presentada en noviembre, estaba compuesta por:

Rafael Chong Flores,.

Martha Patricia Jiménez Oropeza.

Carlos Alberto Puga Bolio.

Por alguna razón, dos de los candidatos en esta terna formaban parte de la primera. El problema es que, según la ley, ninguno de los candidatos en el primer grupo cumplía con los requisitos. Al darse a conocer esta terna, Pérez Góngora amplió su demanda contra ella. De nuevo, consiguió la suspensión definitiva. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/03/economia/por-segunda-vez-devuelve-el-senado-terna-para-prodecon/

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