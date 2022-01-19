La demanda de e.firmas se incrementó en parte porque los contribuyentes han detectado las virtudes de contar con ella para determinados trámites La emisión de firmas electrónicas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzó en noviembre pasado un total de 3 millones 107 mil, 25.3 por ciento más que el mismo periodo de 2020, de acuerdo con datos de Reforma. Isabel Albo, socia de GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho fiscal, explicó al medio que el incremento en 2021 obedeció a una reactivación económica que generó una mayor demanda de e.firmas. Además, en los primeros 11 meses de 2021, se emitieron 626 mil 683 más que los 2 millones 480 mil registradas en igual lapso de 2020, cuando la baja disponibilidad de citas y una menor actividad económica afectaron su emisión. Sin embargo, como reportamos en este medio, en el primer trimestre del año pasado la emisión de la e.firma tuvo una caída de 49% frente al mismo periodo de 2020. En ese periodo se emitieron 223 mil firmas, el monto más bajo desde 2010. Además, en 2020 se dio una caída de 34% frente 2019. La falta de citas dio lugar a un mercado negro donde pueden conseguirse en redes sociales por entre 300 y 15 mil pesos. En este sentido, la autoridad fiscal ha exhortado a los contribuyentes a no comprar citas, previniéndolos del riesgo de ser engañados.

Mayor demanda virtual

Por otro lado, la especialista dijo que el aumento se vio favorecido porque las oficinas del SAT tuvieron una mayor disponibilidad de citas de manera virtual. "El SAT el año pasado activó su oficina virtual, entonces, hubo mayor demanda virtual, pero también el SAT dio más posibilidades de hacer (citas) de manera virtual que en 2020 cuando lo dejó parado", dijo a Reforma. Eugenio Grageda, socio de la práctica fiscal de Holland & Knight, expuso que la principal razón de una mayor emisión de e.firmas, se debió a que los contribuyentes han detectado las virtudes de contar con ella para determinados trámites, como las solicitudes de devolución de impuestos y dictámenes fiscales, según lo reportado por Reforma. En la segunda mitad de 2021, el fisco lanzó su portal CitaSAT con el que los contribuyentes pueden obtener una cita y después puso a disposición la fila virtual para cancelar citas y conseguir una en cuanto exista disponibilidad. En 2021 se alcanzó el mayor número de firmas electrónicas generadas, desde que existe registro, llegando a números similares como en 2019, año en que se registró un total de 3 millones 192 mil. Aunque en enero y febrero pasados se registraron las cifras más bajas en emisiones, con 180 mil 650 y 230 mil 488, respectivamente, en los meses posteriores reportó incrementos, de acuerdo con Reforma. La e.firma es el conjunto de datos y caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por internet en el SAT, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y la iniciativa privada.

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