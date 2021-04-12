El fisco tiene información de los contribuyentes que han conseguido beneficios por utilizar facturas falsas. Durante 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocó gran parte de sus esfuerzos contra las factureras. En febrero, el SAT notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de varias operaciones falsas que se dieron entre 2017 y 2019 por más de 339 mil millones de pesos. En junio, el SAT presentó denuncias contra 43 empresas factureras que dejaron de pagar hasta 55 mil millones de pesos. En febrero de este año, la Fiscalía General de la República presentó carpetas de investigación contra seis evasores fiscales relacionados con empresas factureras. El monto defraudado es de más de 37 millones de pesos.

SAT perseguirá a contribuyentes que utilizaron facturas falsas

Ahora en 2021, el SAT perseguirá a los contribuyentes que abusaron de las facturas falsas en el pasado. En entrevista con El Universal, Rafael Lores, director general de CPA Visión, explicó que el SAT se irá por quienes consiguieron beneficios por facturas falsas y por outsourcing. De acuerdo con el especialista, la primera parte de la estrategia del fisco fue perseguir directamente a las factureras. Ahora, el SAT ya tiene la información de los contribuyentes que consiguieron beneficios fiscales por estas facturas. En cuanto a los contribuyentes que abusaron del outsourcing, el SAT también ya tiene la información necesaria. La diferencia es que la mayor parte de empresas que abusaron de este esquema fueron pequeñas y medianas, ya que buscaban dejar de pagar seguridad social. Así, de acuerdo con Lores, este año se espera que el SAT persiga a las pequeñas y medianas empresas.Con información de El Universal y Reporte Índigo https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-recaudara-de-causantes-que-tengan-pasado-oscuro https://www.reporteindigo.com/reporte/se-acabo-la-fiesta-de-las-factureras-y-la-evasio

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