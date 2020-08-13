La propuesta consiste en un impuesto progresivo para gravar los patrimonios a partir de un millón de dólares. Ante la crisis provocada por la pandemia, los gobiernos de América Latina no están apli...

La propuesta consiste en un impuesto progresivo para gravar los patrimonios a partir de un millón de dólares. Ante la crisis provocada por la pandemia, los gobiernos de América Latina no están aplicando medidas fiscales que graven de forma decidida tanto la riqueza individual como los beneficios de grandes corporaciones. Esto de acuerdo con la organización Oxfam Intermón. En el informe ¿Quién paga la cuenta?, publicado el 27 de julio de 2020, la organización indica que a la grave situación sanitaria en América Latina se suma una crisis alimentaria y económica. El documento señala que esto amenaza con tirar por la borda los progresos sociales de los últimos años. El informe dice que los esfuerzos de los gobiernos, para combatir el coronavirus y salvar vidas, se están viendo frustrados por una desigualdad profundamente arraigada. Esta situación está provocando que el virus ahonde aún más en la enorme brecha entre los más ricos y el resto de la población.

Se perderán ingresos fiscales debido al COVID-19

Oxfam Intermón estima que América Latina perderá 113 mil 400 millones de dólares (mdd) en ingresos fiscales este año debido al COVID-19. Dicha cantidad equivale al 59% del gasto en salud pública de la región. “La población se enfrenta a un dilema: quedarse en casa y pasar hambre o arriesgarse y salir a intentar ganarse la vida. Las grandes fortunas tienen una enorme deuda con nuestras sociedades y ya es hora de que paguen la justa parte que les corresponde”, señaló José María Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional. Hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza como consecuencia de la pandemia, un retroceso de 15 años. En contraste, la fortuna de los 73 milmillonarios de América Latina aumentó en 48 mil 200 mdd desde el comienzo de la pandemia, incluso ahora, cuando la región es una de las más afectadas del mundo, según la organización.

Oxfam propone gravar la riqueza

Para hacer frente a esta profunda crisis, Oxfam Intermón considera que son necesarias medidas fiscales urgentes, extraordinarias y estructurales, al tiempo que se corrigen las deficiencias del pasado. La organización propone aplicar en todos los países de América Latina un impuesto sobre los patrimonios netos, a partir de un millón de dólares y con la primera vivienda exenta hasta 300 mil dólares. El impuesto sería progresivo El impuesto tendría un carácter progresivo y se aplicaría de la siguiente manera:

2% para los patrimonios netos entre 1 y 50 mdd.

3% para los patrimonios netos entre 50 y 100 mdd.

3.5% para los patrimonios netos por encima de los 100 mdd.

Oxfam Intermón estima que con el impuesto los gobiernos latinoamericanos podrían recaudar al menos 14 mil 260 mdd, 50 veces más de lo que ahora podrían estar aportando a las arcas públicas los milmillonarios. En la actualidad, tan solo tres países de la región cuentan con algún impuesto al patrimonio: Argentina, Colombia y Uruguay. Puedes ver el informe de Oxfam**Intermónaquí** / Fecha de publicación: 27 de julio de 2020.

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