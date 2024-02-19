El fisco anunció que gracias al Plan Maestro la recaudación en enero alcanzo los 42 mil 536 millones de pesos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un crecimiento en la recaudación tributaria de México al inicio de 2024, marcando un inicio prometedor para la economía del país en este año. Según el informe del SAT, la recaudación en enero de 2024 ascendió a 475 mil 066 millones de pesos, lo que representa un aumento de 42 mil 536 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior, equivalente a un crecimiento real del 4.7%. Este incremento en la recaudación tributaria, dijo el SAT, refleja la eficacia de las estrategias implementadas por el Plan Maestro 2024. Desde 2018, los ingresos tributarios del mes de enero han experimentado un crecimiento sostenido, pasando de 298 mil millones a 475 mil millones de pesos, lo que se traduce en un aumento del 17.8% en términos reales.

Aumento de ingresos

El fisco señaló que este crecimiento en la recaudación tributaria ha permitido al gobierno mexicano aumentar significativamente el gasto en infraestructura y programas sociales, beneficiando directamente a la población mexicana. Asimismo, el SAT agradeció el compromiso de los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, contribuyendo así a mantener finanzas públicas sanas y robustas en el país. El SAT reconoce y agradece la colaboración de los contribuyentes, ya que este aumento en la recaudación tributaria no solo refleja la fortaleza de la economía mexicana, sino también la eficacia de las políticas fiscales implementadas por el gobierno.