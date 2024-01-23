De los 5 millones 341 mil contribuyentes de septiembre de 2019, se pasó a 4 millones 260 mil para el mismo mes de 2023 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, hasta el tercer trimestre de 2023, el número de contribuyentes dedicados al comercio al por menor continuaba sin recuperarse por completo de los estragos causados por la pandemia de Covid-19. Comparando con septiembre de 2019, antes de la pandemia, se registró una disminución de un millón 81 mil contribuyentes, lo que representa una reducción del 20.2%. En números concretos, de los 5 millones 341 mil contribuyentes de septiembre de 2019, se pasó a 4 millones 260 mil para el mismo mes de 2023. Asimismo, si se compara con el padrón de 2022, la disminución es del 0.5%. Raymundo Tenorio, economista y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, dijo a Reforma que esta tendencia refleja que muchos pequeños negocios no lograron recuperarse y cerraron definitivamente tras el impacto económico de la pandemia. Aunque el Inegi reportó nuevos negocios después de la caída inicial, Tenorio considera que no se recuperaron en su totalidad. Miguel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), sugirió que la disminución en el número de contribuyentes podría deberse a una depuración del padrón por parte del fisco. Tavares señaló que estos datos podrían encontrarse en el Informe Tributario y de Gestión del tercer trimestre de 2023, aún no publicado.