El posicionamiento en buscadores como Google es un terreno del marketing digital esencial para muchos negocios, ya sean grandes y pequeños. La diferencia entre estar en la primera posición del buscador y la segunda reduce tus posibilidades de ser visto de más del 50 % al 15 %, aproximadamente. A partir de la sexta posición, o si ya apareces en la segunda página, prácticamente nadie llegará a tu página. Es por eso que disponer de una buena estrategia de SEO (search engine optimization) es esencial para cualquier empresa. En este sentido, lo más aconsejable es ir de la mano de una agencia seo que te ayude a subir todas las posiciones posibles.

Las actualizaciones del algoritmo de Google

Conocer los futuros movimientos de Google es prácticamente imposible. Sin embargo, con el paso de los años, los especialistas conocen mejor qué le gusta al buscador para hacer que nuestra página mejore de posición. El conocido algoritmo de Google cuenta con centenares de criterios para posicionar todas las páginas web que indexa en su buscador. Prácticamente cada mes, Google lanza una actualización de su algoritmo que pone en alerta a todas las agencias y especialistas en SEO. Por ejemplo, el pasado mes de julio y agosto Google lanzó lo que se denomina una Core Update o Actualización Principal; una modificación importante del algoritmo que provoca cambios destacados en el posicionamiento de muchas empresas. Entre otros aspectos, Google incorporó actualizaciones en la lucha contra el spam o páginas maliciosas que eliminan páginas y contenidos de los resultados de búsqueda. Otro cambio de la actualización fue la incorporación de Google Product Reviews Update, una modificación que potencia el contenido de las reseñas de productos. Así, aquellas empresas que dispongan de reseñas positivas de sus productos habrán observado una mejora en el posicionamiento de sus páginas, algo que les puede suponer un incremento de las ventas. Nuevamente, Google está en el camino de premiar el contenido de calidad y penalizar los textos que no aportan valor a los usuarios que hacen una búsqueda. Por eso, es recomendable que trabajes muy bien el contenido de tu página, aunque eso te lleve más tiempo y algo más de inversión, porque Google te posicionará mejor. De lo contrario, si caes en una penalización del algoritmo será muy difícil que recuperes tus datos de tráfico o visibilidad.

Agencias SEO para mejorar tu posicionamiento

Las agencias y empresas especialistas deben estar muy atentas a cualquier información que ofrezca el buscador para ajustarse al máximo a sus criterios. Por ejemplo, sabemos que cada vez Google apuesta más por los contenidos de calidad y naturales en lugar de aquellos que buscan clics con contenido muy breve; o que penaliza a las conocidas granjas de enlaces, páginas que se enlazan entre sí buscando muchos enlaces entrantes; o que la usabilidad, antigüedad y autoridad del sitio web también es un punto a favor para su posicionamiento. Si buscas una agencia de SEO en México, un buen ejemplo es Futurité. Se trata de una agencia de marketing digital con más de 14 años de experiencia y especializada en SEO. Puedes encontrarla en Querétaro, Cancún, Monterrey, CDMX, Toluca, Guadalajara. Con un buen especialista de SEO a tu lado, estarás al día ante cualquier actualización del algoritmo y podrás mejorar tu página para que gane visibilidad.