El Instituto podría presentar una acción de inconstitucionalidad contra un cambio en la Miscelánea Fiscal que permite al SAT utilizar tecnología de georreferenciación. La Miscelánea Fiscal 2022 inc...

El Instituto podría presentar una acción de inconstitucionalidad contra un cambio en la Miscelánea Fiscal que permite al SAT utilizar tecnología de georreferenciación. La Miscelánea Fiscal 2022 incluye una modificación que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) utilizar drones y tecnología de georreferenciación para verificar que los domicilios fiscales proporcionados por los contribuyentes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sean correctos. La modificación es al segundo párrafo de la fracción 1 del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Con el cambio, el SAT podrá hacer uso de cualquier herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación y con ella verificar la validez del domicilio fiscal. Además, el fisco podrá hacer uso de vistas panorámicas y satelitales para la misma función. Con los cambios, el párrafo quedaría de la siguiente manera:

En la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal, las autoridades servicios, medios tecnológicos o cualquier otra herramienta tecnológica que proporcionen georreferenciación, vistas panorámicas o satelitales, cuya información también podrá ser utilizada para formar un marco geográfico fiscal, así como para la actualización del RFC referente al domicilio fiscal de los contribuyentes.

Esta medida aplicaría para personas físicas y morales. Como señala Reforma, el fisco ha utilizado la georreferencia desde 2014; sin embargo, solamente se utilizaba en casos en los que el contribuyente tuviera un historial de simulación fiscal.

Medida inconstitucional

Como señala El Economista, el 13 de noviembre inició un plazo de 30 días naturales para que el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma. El mismo plazo corre para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que obliga a mayores de 18 años a inscribirse al RFC. Hasta el momento, en ambos casos, el Inai no ha presentado nada. De acuerdo con la nota, a finales de octubre el Consejo Consultivo del Inai dijo que la medida pone en peligro los datos personales de un gran número de contribuyentes; además, podría comprometer el derecho de proporcionalidad que establece que solamente deben recabarse los datos estrictamente necesarios. En ambos casos, el plazo empezó a correr un día después de que se publicara la Miscelánea Fiscal 2022 en el Diario Oficial de la Federación. Con información de El Economista, IDC Online y Reforma https://www.reforma.com/verificara-sat-el-domicilio-con-drones/ar2275681 https://idconline.mx/fiscal-contable/2020/09/11/cazara-el-sat-a-contribuyentes-con-drones-y-celulares https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Al-Inai-se-le-agota-el-tiempo-para-ir-contra-el-SAT-20211128-0002.html

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