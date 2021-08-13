Laura Bozzo tenía 48 horas para presentarse en el penal de Santiaguito contadas a partir de la tarde del 11 de agosto. Esta semana se dio a conocer que la conductora de televisión de origen peruano...

Laura Bozzo tenía 48 horas para presentarse en el penal de Santiaguito contadas a partir de la tarde del 11 de agosto. Esta semana se dio a conocer que la conductora de televisión de origen peruano, Laura Bozzo, fue vinculada a prisión preventiva, por la acusación de defraudación fiscal por 13 millones de pesos. La acusación en contra de la presentadora se debe a que vendió indebidamente un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 769 mil pesos; si se demuestra la culpabilidad, la conductora podría pasar de tres a nueve años en prisión. El juez a cargo de su audiencia, por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó la prisión preventiva en el reclusorio de Santiaguito, esto al no acreditar un domicilio oficial, lo que representa riesgo de fuga por parte de la conductora.

No encuentran a Bozzo

Hasta el momento parece que la conductora no se ha entregado a las autoridades. Durante la transmisión de12 de agosto del programa Hoy, Galiela Montijo, amiga de Bozzo*,*dijo que la conductora está desaparecida. Bozzo contaba con un plazo de 48 horas para presentarse en el reclusorio de Santiaguito, contadas a partir de la tarde del 11 de agosto. En caso de no presentarse, las autoridades empezarán la búsqueda. Con información de El Heraldo de México, El Universal y La Jornada https://heraldodemexico.com.mx/espectaculos/2021/8/13/donde-esta-laura-bozzo-esta-es-la-ultima-publicacion-que-realizo-antes-de-huir-de-la-justicia-fotos-325699.html https://www.eluniversal.com.mx/cartera/vinculan-proceso-y-dan-prision-preventiva-laura-bozzo-por-delito-fiscal https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/11/politica/vinculan-a-proceso-a-la-conductora-laura-bozzo-por-defraudacion-fiscal/

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