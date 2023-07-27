La autoridad ha compartido publicaciones en redes sociales asegurando que pronto lanzarán una herramienta innovadora, que será fácil, rápida y segura de utilizar El 25 de julio de 2023, el Servicio...

La autoridad ha compartido publicaciones en redes sociales asegurando que pronto lanzarán una herramienta innovadora, que será fácil, rápida y segura de utilizar El 25 de julio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que está trabajando en una nueva herramienta para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El SAT está trabajando en una nueva herramienta para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. ¡Espérala! pic.twitter.com/0lrUR09Dwt — SATMX (@SATMX) July 25, 2023

En los últimos días, la autoridad ha compartido nuevas publicaciones en redes sociales asegurando que pronto lanzarán una herramienta innovadora, que será fácil, rápida y segura de utilizar. No obstante, algunos contribuyentes han expresado su deseo de que se enfoquen primero en mejorar el funcionamiento de las herramientas actuales. Entre las peticiones, sugerencias y quejas que algunas personas hicieron al SAT, a través de Twitter, se encuentran las siguientes: "Mejor porque no trabajan en mejoras para poder consultar los datos como dictaminador, es la fecha en que no puedo ni siquiera contestar la encuesta posterior al registro". "Podrían empezar arreglando su sitio web y sus formularios para poder generar CFDI de egresos con la versión 4.0. Porque no se puede. Ya lo reporté tres veces y su brillante equipo no lo resuelve y hacen lo que mejor saben: ignorar al contribuyente". "En realidad no haría falta algo nuevo. Hacen tantos cambios que cuando entendemos apenas cómo hacerle lo vuelven a cambiar. Sólo necesitamos que lo que hay, su plataforma en general, funcione bien, pues presenta tantos errores que nos tienen perdiendo tiempo adivinando por qué". "Deberían de arreglar todas las herramientas que no jalan en lugar de hacer nuevas que igualmente presentarán fallos". "Con que hagan funcionar bien las que ya están con eso nos conformamos". Estos son sólo algunos de los comentarios que hicieron usuarios de Twitter. Algunos otros expusieron dudas relacionadas con algunos trámites, y el SAT las fue aclarando.