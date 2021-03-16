El CEESP consideró que no sólo se debe aumentar la recaudación con base en quienes ya tributan, sino ampliar la base impositiva. Después de que se lleven a cabo las elecciones de junio de 2021, la ...

El CEESP consideró que no sólo se debe aumentar la recaudación con base en quienes ya tributan, sino ampliar la base impositiva. Después de que se lleven a cabo las elecciones de junio de 2021, la Secretaría de Hacienda evaluará la posibilidad de una reforma fiscal. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), como parte de la propuesta de reforma fiscal se deben considerar, entre otros, los siguientes puntos:

Integrar al padrón a los informales.

La calidad del destino de recursos.

Combatir la evasión de personas físicas.

Información publicada por El Universal indica que en su análisis semanal, el CEESP aseguró que muy probablemente los ingresos presupuestarios serán insuficientes para los objetivos del gasto de gobierno. Pero el organismo del sector empresarial consideró que la confección de un ajuste tributario no sólo debe enfocarse en un aumento en la tasa de impuestos existentes.

Integrar al padrón a los informales.

“Es fundamental tener claros los objetivos que se buscan con una reforma fiscal: no solo es aumentar la recaudación con base en quienes ya tributan, sino ampliar la base impositiva”, dijo el CEESP.

La calidad del destino de recursos

La reforma fiscal “debe también considerar la calidad del destino de los recursos que se intenta captar y buscar un sistema más eficaz, eficiente y equitativo”, detalló el organismo.

Combatir la evasión de personas físicas

El organismo también indicó que se debe combatir la evasión de personas físicas profesionistas y con actividad empresarial, así como en los arrendamientos de bienes inmuebles.

Otros puntos a considerar

Entre los puntos que el CEESP pidió considerar también están los siguientes:

Enfocarse en reducir el uso de efectivo en la economía

Elevar la eficiencia de la recaudación.

Combatir la evasión del IVA.

Analizar formas alternativas de cobro de IVA.

Abatir la evasión en varias áreas con la tecnología del SAT.

Fortalecer el cobro del impuesto predial y evitar su evasión.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reforma-tributaria-no-debe-subir-mas-impuestos

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