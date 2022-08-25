El nuevo reglamento de inspección laboral reduce los tiempos para corregir irregularidades de 90 días a un plazo de 30, además de que otorga mayores facultades al personal de verificación de la SHCP. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció las modificaciones al Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (Regitas) para reducir los plazos que tendrán las empresas para corregir irregularidades detectadas durante una visita de verificación de las autoridades. La STPS publicó este martes las modificaciones al reglamento a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde también se destaca la incorporación de un programa de cumplimiento voluntario a través del cual las empresas se comprometen a estar al día con la normatividad a cambio de que no se les apliquen inspecciones ordinarias. El nuevo reglamento de inspección laboral reduce los tiempos para corregir irregularidades de 90 días a un plazo de 30, además de que otorga mayores facultades al personal de verificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Principales modificaciones

Con las modificaciones realizadas por la dependencia al reglamento, y que estarán vigentes a partir de este mes, las empresas tendrán sólo cinco días de plazo, sin que medie prórroga, para presentar los documentos que avalen el cumplimiento para inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento. "Los centros de trabajo que estén inscritos y cumplan con los requisitos de los programas de cumplimiento voluntario de inspección que la Secretaría determine, no serán objeto de visitas ordinarias de inspección." señala el reglamento. Asimismo, establece que los lineamientos de cada programa de cumplimiento voluntario señalarán los plazos para la realización de visitas de asesoría y asistencia técnica, y para el cumplimiento de las disposiciones laborales. En el caso de incumplimientos observados en una inspección de seguridad y salud en el trabajo, los patrones contarán con un plazo de hasta 30 días para corregir las irregularidades reportadas por los inspectores, con la opción de prorrogarse por un plazo igual “siempre y cuando el patrón o el representante legal justifiquen fehacientemente que el origen de las irregularidades detectadas corresponde a causas ajenas al Centro de Trabajo”, señala el nuevo reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Durante un foro de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca explicó que esta diferencia en los plazos por tipo de inspección responde a que los incumplimientos de condiciones generales y de capacitación y adiestramiento se solventan de manera documental, pero los que se vinculan con seguridad y salud en el trabajo requieren de adecuaciones físicas, según señala una nota de El Economista.