El SAT publicó el 25 de julio de 2025 la lista renovada de prestadores de servicios digitales registrados en el RFC. Conozca las nuevas altas, las bajas y el impacto fiscal para proveedores y usuar...

El SAT publicó el 25 de julio de 2025 la lista renovada de prestadores de servicios digitales registrados en el RFC. Conozca las nuevas altas, las bajas y el impacto fiscal para proveedores y usuarios en México

Contexto normativo

Desde 2020, los proveedores extranjeros de servicios digitales que facturan a usuarios ubicados en México están obligados a inscribirse en el RFC, cobrar y enterar el IVA conforme al Régimen de Plataformas Digitales. La autoridad fiscal publica cada dos meses el padrón de empresas registradas, tal como ordena el artículo 18-D de la Ley del IVA y la regla miscelánea 12.1.5.

Lo más relevante del oficio 700-04-00-00-00-2025-060

Fecha de publicación: 25 de julio de 2025 en el DOF.

en el DOF. Total de plataformas listadas: 266 .

. Ocho nuevas incorporaciones.

nuevas incorporaciones. Dos empresas fueron removidas del padrón.

empresas fueron removidas del padrón. La lista completa puede consultarse en el sitio oficial del SAT (PDF).

Nuevas plataformas que deberán trasladar IVA en México

No. Nombre comercial Giro principal 1 Bees Global AG Marketplace B2B 2 Boweight Technologies LLC Servicios de software en la nube 3 Harvey IA para servicios legales 4 Temu Comercio electrónico minorista 5 Hostelworld.com Limited Reservas de hospedaje 6 Informa Telecoms & Media Limited Inteligencia de mercado 7 Neon Commerce, Inc. Publicidad digital 8 Sussex Directories Ireland Limited Directorios especializados

Plataformas que abandonan el padrón

No. Razón social Motivo habitual de baja* 1 Match.com Global Cese de operaciones directas o cambio de razón social 2 Match.com Latam

*El SAT no detalla razones puntuales, pero las bajas suelen relacionarse con fusiones, escisiones o incumplimiento de obligaciones.

Implicaciones para empresas y usuarios

Empresas recién inscritas : deberán comenzar a expedir CFDI con IVA trasladado y pagarlo mensualmente al SAT.

: deberán comenzar a expedir CFDI con IVA trasladado y pagarlo mensualmente al SAT. Consumidores mexicanos : verán reflejado el impuesto en los recibos de cobro de estas ocho plataformas.

: verán reflejado el impuesto en los recibos de cobro de estas ocho plataformas. Comprobación de gastos : las facturas emitidas por proveedores registrados son deducibles siempre que se integren correctamente al flujo contable.

: las facturas emitidas por proveedores registrados son deducibles siempre que se integren correctamente al flujo contable. Riesgos para no inscritos: la omisión de registro puede conllevar retención del impuesto por intermediarios, restricciones de acceso al mercado o bloqueos temporales del servicio en México.

Cómo verificar si un proveedor digital está al corriente

Descargue la versión más reciente del padrón desde el portal del SAT. Busque el nombre comercial o razón social en el documento PDF. Confirme que la fecha de inscripción aparezca activa y coincida con períodos de facturación.

Próximas actualizaciones

La autoridad publicará la siguiente revisión durante la primera quincena de septiembre. Mantenerse al tanto del padrón es esencial para calcular precios finales, validar proveedores y evitar contingencias fiscales.