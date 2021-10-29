Las multas previstas por no estar en el RFC van de tres mil a 11 mil pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría empezar a multar a las “nenis”, como se refieren a las personas, en...

Las multas previstas por no estar en el RFC van de tres mil a 11 mil pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría empezar a multar a las “nenis”, como se refieren a las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a la venta de productos a través de redes sociales. Como ya hemos señalado en El Contribuyente, la Ley del Ingreso Sobre la Renta (Ley de ISR) establece que se debe pagar ISR por los ingresos que los residentes de México tengan, con independencia del origen de éstos, así como por los ingresos de los extranjeros originados en el país.

No hay ninguna excepción relativa al comercio informal en internet, por lo que, en ese sentido, los ingresos que tengan las “nenis” no son distintos a los de cualquier otro trabajador o emprendedor: se debe pagar impuestos por ellos.

SAT podría empezar a multar

Como señala Expansión, el SAT planea multar a las nenis si no se inscriben al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En estos casos, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 80 contempla multas que van de 3,870 hasta los 11,600 pesos. En entrevista con ese medio, David Nieto, presidente de la comisión representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que estarían obligadas al pago de la multa por omitir ingresos, así como al pago de impuestos atrasados. Por último, Nieto dijo que lo más probable es que la autoridad las incorpore al nuevo Régimen Simplificado de Confianza para cumplir con sus obligaciones. Algunos estudios señalan que las nenis generan más de nueve millones de pesos diarios para la economía nacional. Con información de Expansión, Aquí Noticias https://expansion.mx/economia/2021/10/27/el-sat-preve-multas-a-nenis-si-no-estan-dadas-de-alta-con-su-rfc tps://aquinoticias.mx/nenis-aportan-9-millones-de-pesos-diarios-a-la-economia-del-pais/

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