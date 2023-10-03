Los legisladores realizarán un parlamento abierto para discutir la modificación constitucional La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados decidió aplazar la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. En una conferencia de prensa, el presidente de la Jucopo, Jorge Herrera, anunció que se llevará a cabo un parlamento abierto para discutir la modificación constitucional. El coordinador de Movimiento Ciudadano de San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, expresó su apoyo a esta decisión en redes sociales y enfatizó la importancia del diálogo en la toma de decisiones significativas. El parlamento abierto, según Herrera, permitirá escuchar las opiniones de síndicos, especialistas, académicos, cámaras empresariales y ciudadanos en general. Aunque todos los diputados están a favor de mejorar los derechos laborales de los ciudadanos, también quieren considerar los detalles y las implicaciones presupuestales de esta modificación. Esta decisión de aplazar la aprobación se dio después de que se criticara en redes sociales que los legisladores aún no habían aprobado en el pleno de San Lázaro las modificaciones a los artículos 123 de la Constitución que establecen la reducción de la jornada laboral, a pesar de que estas fueron aprobadas en comisiones desde abril. La reforma propuesta establece que "por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos", en lugar de los seis días de trabajo y un día de descanso que se establecen actualmente. Es importante destacar que, en comisiones, la bancada de Movimiento Ciudadano se abstuvo de votar en apoyo al dictamen que recoge las propuestas de diferentes legisladores, aunque aclararon que esto no significa que estén en contra de ella. El proceso se ha visto afectado por disputas sobre la forma en que se presentó la iniciativa. El periodo ordinario de sesiones concluyó antes de que el dictamen llegara al Pleno para su discusión y aprobación, lo que ha llevado a este aplazamiento en el proceso de modificación de la jornada laboral.