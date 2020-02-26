El padrón de confianza ciudadana ayudará a las empresas a evitar inspecciones por parte de las autoridades.

El padrón de confianza ciudadana ayudará a las empresas a evitar inspecciones por parte de las autoridades.

El martes 3 de diciembre, el senado aprobó la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. De acuerdo con el senado, el nuevo ordenamiento legal tiene dos objetivos principales:

Promover la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico. Generar un entorno para el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales.

Además, con la nueva ley se tratará de reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la administración pública. Esto al facilitar los trámites ante las autoridades, en beneficio de la actividad económica del país. Y al mismo tiempo se espera que sea un mecanismo para erradicar espacios de corrupción. Este 20 de febrero se presentó el padrón de confianza ciudadana en el que podrán registrarse ciudadanos y empresas. El objetivo del sistema es facilitar el cumplimiento de las obligaciones y dar el beneficio de la confianza a los ciudadanos.

El sistema contará con un formato sencillo y los datos obligatorios son:

el nombre (si se trata de una empresa debe registrar el del representante legal),

domicilio,

y a la actividad que se dedica.

Al inscribirse, se debe firmar un manifiesto de cumplimiento de las obligaciones regulatorias fiscales. Con esto, la empresa recibe una constancia de registro que se firma con CURP o con la firma electrónica avanzada si es una empresa de más de 50 trabajadores.

La idea es que cuando se presente una inspección, se puede presentar la constancia como garantía de que la empresa ha cumplido.

El día de ayer, la escuela 'Huitzilopochtli' se convirtió en la primera entidad en recibir la constancia del Padrón de Confianza Ciudadana.

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