La autoridad expuso 3 puntos para la deducción de las aportaciones complementarias y voluntarias en cuentas de ahorro para el retiro El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo recomendaciones para aplicar la deducción personal de las aportaciones de retiro en la Declaración Anual 2021 de personas físicas. Mediante un comunicado, la autoridad dio tres consejos para aplicar estas deducciones personales como son las aportaciones complementarias de retiro (que no se pueden retirar hasta la edad de 65 años o por una condición de invalidez o incapacidad) y las aportaciones voluntarias a largo plazo (que se pueden retirar a los seis meses) realizadas directamente a su subcuenta, así como depósitos en cuentas especiales para el ahorro

1. Contar con los comprobantes fiscales que amparen los pagos efectuados durante el ejercicio 2021 por concepto de las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias o depósitos en cuentas especiales para el ahorro siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

2. Para el caso de la deducción de aportaciones complementarias: Ingresar al aplicativo de la Declaración Anual 2021 de personas físicas en el apartado Deducciones personales e identificar el icono Aportaciones complementarias o Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y agregar la información de cada aportación realizada durante 2021 con los siguientes datos del comprobante fiscal:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor ✓ Nombre, denominación o razón social

Fecha de emisión del comprobante fiscal

Descripción

Importe total

Monto deducible

3.- El monto de las aportaciones deducibles, tanto complementarias como voluntarias, podrá ser de hasta el 10 % de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio 2021. Además, dichas aportaciones no pueden exceder la cantidad de 163 mil 467 pesos ahorrados voluntariamente durante un año.

"Es importante mencionar que el máximo a deducir, no puede superar el 15% de todas las deducciones personales combinadas con otros conceptos como donaciones o gastos médicos y que, en el caso de los depósitos en cuentas especiales para el ahorro el monto máximo a deducir es de 152 mil pesos al año", expuso el SAT.. Como ejemplo puso si se obtuvieron ingresos por un millón de pesos, se podrá deducir un máximo de 100 mil pesos en caso que haya aportado exclusivamente a este rubro y ninguna deducción a donaciones o gasto médico. Si se tuvieron ingresos por 2 millones de pesos o más, solo se podrá deducir hasta un monto de ahorro voluntario de 163 mil pesos siempre y cuando haya sido lo único a deducir.