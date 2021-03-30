Hay algunos errores en el micrositio en donde las personas físicas presentarán su declaración anual. Te decimos de qué se tratan. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hab...

Hay algunos errores en el micrositio en donde las personas físicas presentarán su declaración anual. Te decimos de qué se tratan. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó un micrositio para la declaración anual 2020 de personas físicas. El sitio contiene enlaces directos a otras herramientas del SAT que permiten al contribuyente preparar su declaración, que debe presentarse antes del 30 de abril. Entre las herramientas se encuentran el visor de comprobantes de nómina, el visor de deducciones personales y el simulador de declaración anual. Puedes encontrar información sobre todas estas herramientas en este enlace.

Fallas técnicas

Sin embargo, como reporta Fiscalia, el sitio del SAT presenta algunas fallas técnicas. La más importante se dio en el simulador: al parecer, la información prellenada en Plataformas Digitales se cambia automáticamente a la sección de Actividades Empresariales cuando se guarda y se cierra el simulador. Esto significa que al abrir la herramienta de nuevo, la información se encuentra en Actividades Empresariales, mientras que la sección de Plataformas Digitales se queda vacía. Por último, hay que recordar que el SAT dijo que subiría la información prellenada a partir del 1 de abril. Cuando eso pase, el contribuyente debe revisarla para asegurarse de que todo está en orden. Para eso, las herramientas que mencionamos antes pueden ser de gran ayuda. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/15441

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