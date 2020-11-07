El gobernador de Jalisco y un senador de Nuevo León aseguran que de esta forma sus estados contarían con más recursos. El Presupuesto de Egresos 2021, que aún no ha sido discutido ni aprobado por ...

El gobernador de Jalisco y un senador de Nuevo León aseguran que de esta forma sus estados contarían con más recursos. El Presupuesto de Egresos 2021, que aún no ha sido discutido ni aprobado por la Cámara de Diputados, plantea que el gobierno federal transferirá a las entidades federativas recursos por un billón 867 mil 300 millones de pesos. Esto es una reducción del 5.5% en términos reales respecto a lo aprobado el año pasado o 108 mil millones de pesos menos. Las reacciones no se hicieron esperar. Una tercera parte de los gobernadores de México, de 10 estados gobernados por partidos de oposición, abandonó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y formó la Alianza Federalista, desde cuya tribuna exigen la revisión del pacto fiscal. Uno de ellos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llamó desde el marco del foro "Jalisco y el Pacto Federal" organizado por El Colegio de México, a convocar una nueva convención nacional hacendaria para reformular el pacto fiscal en México. De lo contrario, el gobernador amagó al gobierno federal con la posibilidad de dejar el sistema de coordinación fiscal. "Pero también lo digo con toda claridad, si a nuestra petición de diálogo lo que tenemos es un golpe de puerta en la nariz, desdenes y cerrazón para dialogar, de una vez lo digo, Jalisco sí se va a tomar en serio el iniciar el debate sobre nuestra permanencia o no en el sistema de coordinación fiscal", dijo.

Conflicto con López Obrador

En semanas pasadas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los gobernadores deberían contar con el aval de sus ciudadanos para tomar una medida como la que entonces se planteaba: la ruptura no del pacto fiscal, sino federal, que implicaría la permanencia de estos estados en el país.

"Si quiere que tenga el respaldo ciudadano le tomamos la palabra, ayer ya lo hicimos, el evento reunió a una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente entienda que está en riesgo el pacto federal y nos de una cita, vamos a hacerlo con el aval de todos los jaliscienses”, dijo el 27 de octubre el gobernador jaliciense.

Sin embargo, ya más moderado, durante el foro del Colegio de México celebrado el día de ayer, Enrique Alfaro aseguró que no se planteaba la salida del pacto federal, sino sólo la revisión del sistema de coordinación fiscal. No obstante, amenazó con salirse de este último por completo si el gobierno federal no escucha las peticiones de los gobernadores. Una salida del pacto fiscal implicaría que el gobierno de Jalisco sería quien cobre impuestos como el ISR, el IVA y el IEPS, y no ya el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Si nosotros cobráramos los impuestos, que podemos cobrar, en lugar de la Federación, que cobra los impuestos particularmente IVA, ISR e IEPS, si nosotros cobráramos esos impuestos, estuviéramos recibiendo como estado 193 mil millones de pesos ¿Y saben cuánto nos da la Federación? 62 mil millones de pesos", explicó.

Senador de NL propone un SAT local

El senador de Nuevo León, Samuel García, hizo eco de las declaraciones del gobierno de Jalisco y aseguró que mandaría una iniciativa para crear el Sistema de Administración Tributaria de Nuevo León, con lo que el gobierno estatal recaudaría los impuestos que hasta hoy son federales. "Nuevo León ya no quiere pagarle al SAT de AMLO porque no llega el dinero. Nuevo León quiere un SAT que cobre aquí el ISR, el IVA, el IEPS, más los impuestos locales y que se inviertan aquí", dijo el senador. Según el senador, si la iniciativa fuera aprobada, su estado recibiría el triple de recursos de los que actualmente recibe. Es decir, dispondría de 300 mil millones de pesos en lugar de 100 mil millones. Con información de Reforma, La Jornada, y La Política Online. https://www.reforma.com/amaga-alfaro-con-crear-sistema-tributario-local/ https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/133163-samuel-garcia-propone-salir-del-pacto-fiscal-y-crear-un-sat-estatal/ https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/27/enrique-alfaro-propone-consulta-en-jalisco-sobre-el-pacto-federal-1381.html

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