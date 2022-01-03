Para delimitar responsabilidades y funciones entre el SAT y la ANAM, se establecieron diversos lineamientos a través de un decreto.

Para delimitar responsabilidades y funciones entre el SAT y la ANAM, se establecieron diversos lineamientos a través de un decreto.

En enero de 2022 empezó a funcionar la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Esto implica que se le quitará el control de las aduanas del país al Servicio de Administración Tributaria (SAT). La ANAM es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y sustituirá a la actual Administración General de Aduanas (AGA) del SAT. Además, se creará la aduana número 50, que operará en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México.

La nueva agencia nacional de aduanas podrá cobrar impuestos

De acuerdo con una nota publicada por El Universal, entre las nuevas responsabilidades, la ANAM podrá cobrar impuestos, facultad que antes era exclusiva del SAT. La nota indica que la nueva agencia nacional de aduanas recaudará los impuestos generales de importación y exportación, y se hará cargo del cobro del derecho de trámite aduanero. En tanto el SAT seguirá siendo responsable de la recaudación y fiscalización del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) que se generen en las aduanas.

Delimitación de responsabilidades y funciones entre el SAT y la ANAM

Para delimitar responsabilidades y funciones entre el SAT y la ANAM, la nota también señala que se establecieron diversos lineamientos a través de un decreto. La ANAM se encargará de la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección. Mientras que al SAT le tocará la revisión de las operaciones de comercio exterior fuera de la aduana para verificar el debido cumplimiento de las leyes fiscales.

Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/que-impuestos-podra-cobrar-la-nueva-agencia-aduanal

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