Los ingresos tributarios a septiembre de 2019 fueron de 2 billones 445 mil millones de pesos. En diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó su Informe tributario y de gestión...

Los ingresos tributarios a septiembre de 2019 fueron de 2 billones 445 mil millones de pesos. En diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó su Informe tributario y de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2019. Entre los datos que contiene el informe se encuentran los siguientes:

De enero a septiembre de 2019, los ingresos tributarios se ubicaron en 2 billones 445 mil 507.9 millones de pesos. Esto fue 2.4% superior en términos reales con respecto al mismo periodo de 2018

A septiembre de 2019, el padrón de contribuyentes se conformó por 76.3 millones de pagadores de impuestos. Esto significó un aumento de 8.1% respecto al mismo mes del año anterior, resultando en un incremento de 5.7 millones de contribuyentes

Durante el periodo enero-septiembre de 2019, se emitieron 5 mil 657 millones de facturas electrónicas. Es decir, en promedio 240 facturas por segundo

Puedes revisar el Informe tributario y de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2019 aquí/ Fecha de publicación:diciembre de 2019.

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