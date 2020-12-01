La Cámara de Diputados sigue esperando los avances de las mesas de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados había acordado ...

La Cámara de Diputados sigue esperando los avances de las mesas de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados había acordado mover la discusión de la reforma al outsourcing para la sesión del próximo jueves 3 de diciembre en el Palacio de San Lázaro. Inicialmente, la discusión estaba prevista para el 26 de noviembre; sin embargo, los diputados han ido atrasando la fecha para agregar más puntos de vista e información. Por ejemplo, la semana pasada, varios diputados, entre ellos Anita Sánchez, del partido Morena, dijeron que la iniciativa pasaría a votación hoy, algo que no sucedió. Hoy, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, anunció en videoconferencia que habrá una nueva postergación para discutir la iniciativa: será hasta la próxima semana. El legislador guanajuatense relató que anoche habló con el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamenterio de Morena. “Y nos han solicitado una semana más”, dijo, pues la intención es mantener el diálogo iniciado la semana pasada entre la iniciativa privada y el gobierno federal. La razón es que todavía no se logran los consensos en la mesa de trabajo entre la iniciativa privada y el gobierno federal. Hoy por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador se juntará con los representantes para seguir discutiendo la reforma. Uno de los puntos más importantes alcanzados en la mesa de trabajo es que se eliminará el insourcing. Ambas partes están de acuerdo con su eliminación.

Las discusiones continúan en el Congreso

Estos son los temas que todavía se discuten en las mesas de trabajo:

Entrada en vigor . Los artículos transitorios de la reforma indican que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Los empresarios inicialmente dijeron que necesitarían hasta 2022 para todos los cambios necesarios. Esta semana, algunos representantes del sector dijeron que todos los trámites y contrataciones tomarían, por lo menos seis meses.

Reparto de utilidades . Una de las propuestas más importantes es la de colocar un tope al reparto de utilidades. Con esto, se espera tener una forma de atenuar el golpe a las finanzas de las empresas, si se acepta la reforma. Hasta el momento, hay dos propuestas para establecerlo: Que se tope a meses; es decir, si la cantidad a repartir rebasa el equivalente a dos o tres meses de salario del trabajador sindicalizado con salario más alto, se aplicaría un tope. Esta cantidad todavía no se decide. Indexarse a la productividad. Así, el tope del reparto se establecería según las participaciones del trabajador en las utilidades.

Definiciones. La propuesta original del ejecutivo dice que solamente se permitirá la subcontratación en trabajos especializados. En este sentido, los empresarios y especialistas han solicitado que se definan las actividades especificas que entran en este concepto.

Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/discutiran-diputados-outsourcing-el-jueves/ https://www.milenio.com/politica/reforma-outsourcing-discutira-3-diciembre-san-lazaro https://www.reforma.com/postergan-en-san-lazaro-discusion-sobre-outsourcing/ar2081185?v=2

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