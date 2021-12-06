Conoce los cambios de la nueva versión del CFDI 4.0 que el SAT dio a conocer.

Conoce los cambios de la nueva versión del CFDI 4.0 que el SAT dio a conocer.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente oficializó la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Se trata del CFDI 4.0. Desde noviembre, Fiscalia adelantó que el SAT está alistando la presentación del CFDI 4.0, y recientemente publicó un análisis de los cambios que tendrá.

Cambios del CFDI 4.0

De acuerdo con la información publicada por el SAT, el CFDI tendrá los siguientes cambios:

Cambiará a la versión 4.0.

Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.

Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.

Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.

Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.

CFDI de retenciones e información de pagos

Con las modificaciones, el CFDI que ampara retenciones información de pagos tendrá los siguientes cambios:

Cambiará a la versión 2.0.

Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.

Permitirá relacionar otros CFDI.

Complemento para recepción de pagos

Mientras tanto, el complemento para recepción de pagos tendrá los siguientes cambios:

Cambiará a la versión 2.0.

Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.

Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.

Lo anterior fue publicado en el portal de internet del SAT, pero la autoridad fiscal aclaró que esta información no crea derechos ni obligaciones distintas a las establecidas por las disposiciones fiscales. Puedes ver la información y documentos que publicó el SAT sobre la actualización del CFDI aquí.

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