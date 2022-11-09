El descenso en el IVA podría deberse a la elevada inflación, que encareció las mercancías y propició un menor poder adquisitivo

El descenso en el IVA podría deberse a la elevada inflación, que encareció las mercancías y propició un menor poder adquisitivo

La recaudación proveniente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cayó 7.1 por ciento en septiembre, a tasa anual, debido al repunte inflacionario en el consumo en México.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios totales disminuyeron en septiembre por quinto mes consecutivo, y en el año acumulan un retroceso de 0.5 por ciento. Para dimensionar la baja de los ingresos por impuestos, cabe destacar que, en el noveno mes del año registraron una caída de 1.4 por ciento, luego de que en agosto cayeron 10.9 por ciento. Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero Monex, explicó que es preocupante la baja en la captación de IVA durante septiembre, después de que en agosto también retrocedió 5.1 por ciento, lo que es consistente con la desaceleración en algunos rubros de ventas.

En entrevista con El Financiero, Quiroz Zamora detalló que el descenso en el IVA podría deberse a la elevada inflación, que encareció las mercancías y propició un menor poder adquisitivo, y esto, sumado al mayor costo de endeudamiento, podría estar mostrando que posiblemente el consumo también esté cayendo.

Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano), pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador reducir el IVA del 16 al 10%, ya que el plan contra la inflación es insuficiente para frenar el alza de precios.

Caen ingresos por recaudación de impuestos

De acuerdo con lo reportado por el medio, Zamora detalló que en agosto de este no se registró una caída en las ventas minoristas del 0.4 por ciento, y todavía no se tiene el dato de septiembre, pero si el resultado es consistente con una caída del IVA, es posible que en septiembre también se reporte una caída de ese indicador de consumo.

Asimismo precisó que la baja en la captación tributaria total tiene que ver en mayor medida con la caída de 52.4 por ciento del IEPS. En este rubro, el IEPS de gasolinas y diésel fue negativo en mil 257.7 millones de pesos, que se compara con los 15 mil 807 millones recibidos en septiembre de 2021. El IEPS distinto a gasolinas sumó 17 mil 45 millones y subió 6.5 por ciento.

En tanto, el ISR volvió a presentar un crecimiento bastante significativo, esta vez del 12 por ciento en comparación con el año pasado, de tal forma que en el acumulado presenta un crecimiento significativo de 14.5 por ciento.