La declaración anual es un documento que se presenta ante el fisco en el que las personas, físicas o morales, crean un reporte de sus operaciones realizadas el año anterior.La declaración anual 2021 es una obligación para todas las personas físicas y morales y se debe presentar a más tardar el 31 de marzo para las personas morales y el 30 de abril (si no hay prórroga) para las personas físicas. Se trata de un documento que se presenta ante el fisco en el que las personas, físicas o morales, crean un reporte de sus operaciones realizadas el año anterior. Es importante que los contribuyentes tengan claras las fechas en las que se debe presentar la declaración, así como el proceso correcto. En ambos casos depende del régimen bajo el que se hayan dado de alta. Aquí te decimos los errores que debes evitar para cumplir con este requisito ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los errores más comunes

De acuerdo con el SAT, las personas físicas son más propensas a cometer errores al no contar con la ayuda de un profesional o desconocer el proceso para presentar su declaración. Aquí te decimos los nueve errores más comunes: 1.No revisar precargados El fisco implementó la precarga de la información, sin embargo, muchos contribuyentes, en especial las personas físicas, no corroboran la información, pues en algunos casos el SAT desconoce algunas deducciones que son válidas. 2.-Desconocimiento de declarar La mayoría de los asalariados, que conforman el grueso de las personas físicas en México, no tienen la obligación de declarar. Por ello, muchas personas físicas que sí deben declarar simplemente asumen que ellos tampoco tienen que hacerlo y se exponen a ser sancionados por la autoridad. 3.-No revisar deducciones personales Entre la información precargada están las deducciones personales, que la autoridad fiscal registra con base en las facturas electrónicas al nombre del contribuyente en el ejercicio. Sin embargo, los errores en este rubro son muy comunes, pues con frecuencia hay conceptos deducibles que faltan por incluir. 4.-No llevar la contabilidad De acuerdo con Expansión, es importante llevar la contabilidad de tus gastos e ingresos a lo largo del año. Esto te permitirá aclarar situaciones imprevistas ante el SAT. 5.-Usar el explorador de internet inadecuado Es común que los contribuyentes tengan dificultades si no utilizan el tipo de explorador recomendado por la autoridad, o si no tienen la última versión actualizada. 6.-Recargos y actualizaciones Los contribuyentes que hayan presentado su declaración después de la fecha límite deberán pagar actualizaciones y recargos. 7.-No contar con la contraseña o e.firma actualizada Es importante que ambas estén vigentes y actualizadas. Para la e.firma, se marca un periodo de vigencia de 4 años, y al pasar estos se debe renovar el certificado. Si no estás seguro sobre la vigencia de tu e.firma puedes conocerla en la página del SAT o acudir directamente a una oficina. 8.- No revisar los detalles de la declaración Una vez que hayas llenado todos los formularios correspondientes a tu régimen, debes verificar que los datos ingresados sean correctos. Por ejemplo, la suma del ISR (Impuesto Sobre la Renta), las cantidades y la información básica como tu nombre y RFC. 9.-Declarar información falsa Todo contribuyente debe evitar declarar información falsa, ya que las medidas legales que puede enfrentar abarcan desde una multa hasta una sentencia en prisión. De acuerdo con la ley fiscal, los siguientes actos son tomados como defraudación: -Usar documentos falsos -Omitir la expedición de comprobantes por las actividades realizadas -Manifestar datos falsos para la compensación de contribuciones -Manifestar datos falsos para acreditar contribuciones -Omitir contribuciones -Declarar pérdidas fiscales inexistentes

¿Cómo presentar la declaración de impuestos?

En el apartado de declaración anual de la página del SAT, capturar los datos e información que solicita el programa. Firmar la declaración y enviarla utilizando la e. firma (antes Fiel) o contraseña según sea el caso. Después de enviar la declaración el contribuyente recibirá un aviso confirmando la recepción de la información y acuse de recibo con el número de operación, la fecha de presentación y sello digital.