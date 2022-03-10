La escasez de citas no coadyuvará para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, aseguraron contadores En la primera y segunda versión anticipada de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, se presentaron diversos cambios a la versión 4.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), los cambios más relevantes son los siguientes: El periodo de convivencia de la versión 3.3 y la 4.0 de los CFDI de ingresos, complemento de recepción de pagos y de retenciones de impuestos, se amplió hasta el 30 de junio de 2022. Anteriormente la fecha límite era el 30 de abril. La cancelación de los CFDI se podrá efectuar hasta el mes en que se deba presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Sólo se podrán cancelar los CFDI del año anterior y, se establece un procedimiento especial para la cancelación de los CFDI de años anteriores a 2021. Derivado de los cambios al CFDI de nómina, las personas físicas asalariadas deben tramitar su constancia de situación fiscal ante el SAT, para que los patrones incluyan en el CFDI de nómina, el régimen tributario y el código postal de los trabajadores. En este contexto, el vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que a los contadores les preocupa la escasez de citas que otorga el SAT. Lo anterior se debe a que la escasez de citas no coadyuvará para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Además, Ávalos Martínez señaló que el SAT reveló que existe un rezago estimado de 6 millones de trámites fiscales. Esto lo hizo en el informe denominado Diagnóstico, soluciones y retos para la atención a contribuyentes.

Contadores piden oficinas virtuales y más citas del SAT

Por eso, el IMCP le propuso a la autoridad fiscal que realice las siguientes acciones: