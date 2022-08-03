Afore Coppel es la administradora con el mayor monto retirado por desempleo en junio, con un total de 429 millones de pesos. De enero a junio de este año, los retiros por desempleo de las cuentas de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) acumularon 10 mil 783 millones de pesos, un incremento de 2.6% en términos nominales en cifras anuales, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Asimismo, la Consar reveló que los mexicanos que se quedaron sin empleo retiraron mil 950.3 millones de pesos de su cuenta individual durante el sexto mes del año, el mayor monto para un mes similar desde que se tiene registro. Los datos del organismo muestran queAfore Coppel es la administradora con el mayor monto retirado por desempleo en junio, con un total de 429 millones de pesos; le sigue Azteca con 357 millones de pesos y XIX Banorte con 313 millones de pesos. De enero a junio de este año las Afores han reportado minusvalías por más de 361 mil millones de pesos, que continuarán hasta que se logren resolver conflictos internacionales como la alta volatilidad de los mercados financieros, el alza de tasas por parte de los bancos centrales y los altos niveles de inflación, aseguró Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). Al respecto, Iván Pliego, presidente de la Consar, explicó que las afectaciones dependen del momento en el que se haga el retiro de este dinero. "Actualmente no es buen momento para cambiarse de afore ni tampoco iniciar el trámite de su retiro hasta que los rendimientos vuelvan a ser positivos” dijo en conferencia de prensa. Asimismo, explicó que en los primeros seis meses de 2022, la disposición de recursos para enfrentar la falta de trabajo desde las cuentas de afores llegó a 10 mil 783 millones de pesos, 2.6% más respecto del mismo periodo de 2021. El retiro parcial por desempleo es un derecho de los trabajadores que tienen cuenta en una afore, el cual pueden ejercer sólo una vez cada cinco años, éste está limitado a 11.5% del monto total que tienen ahorrado. Entre los requisitos para acceder a un porcentaje del ahorro para el retiro se encuentra el de tener al menos 46 días naturales en desempleo. Además es necesario que el trabajador haya estado en una afore por al menos tres años y tener dos o más años cotizados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).