Las tarifas del ISR 2021 para personas físicas contemplan una actualización relacionada con el aumento inflacionario. El 11 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en e...

Las tarifas del ISR 2021 para personas físicas contemplan una actualización relacionada con el aumento inflacionario. El 11 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Si quieres conocer cuáles son las tarifas de ISR para 2021 consulta este link.

Tarifas del ISR 2021 para personas físicas

Dicho documento contiene las siguientes tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas en el ejercicio 2021:

Tarifa aplicable a pagos provisionales.

Tarifas aplicables a retenciones.

Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos.

Actualización de tarifas del ISR por inflación

Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas, se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. Dado lo anterior, las tarifas publicadas en el Anexo 8 de la RMF para 2021 fueron actualizadas. La última vez que estas tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2017, por lo que la actualización se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2018, y la inflación acumulada de 2017 a 2020 superó el 10%. Es decir, se actualizó el supuesto jurídico de la Ley del ISR. Puedes ver el Anexo 8 de la RMF para 2021 aquí / Fecha de publicación: 11 de enero de 2021.

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