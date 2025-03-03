El uso incorrecto de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de egresos, también conocidos como notas de crédito, ha sido una práctica común entre algunos contribuyentes. Sin embarg...

El uso incorrecto de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de egresos, también conocidos como notas de crédito, ha sido una práctica común entre algunos contribuyentes. Sin embargo, utilizar estas notas para cancelar otros CFDI es un error que puede generar problemas fiscales.

Notas de crédito: ¿Para qué se utilizan realmente?

Los CFDI de egresos o notas de crédito tienen dos propósitos principales:

Devoluciones, descuentos o bonificaciones: Según el Artículo 25, fracción I, de la Ley del ISR, las notas de crédito permiten reflejar ajustes en las operaciones fiscales cuando se realizan devoluciones o descuentos sobre facturas emitidas previamente.

Según el Artículo 25, fracción I, de la Ley del ISR, las notas de crédito permiten reflejar ajustes en las operaciones fiscales cuando se realizan devoluciones o descuentos sobre facturas emitidas previamente. Aplicación de anticipos: Si una empresa recibe pagos anticipados y emite CFDI por cada uno, cuando se genere el CFDI final, es necesario emitir notas de crédito para evitar la duplicidad del ingreso.

Errores comunes al cancelar facturas con notas de crédito

A pesar de la claridad en la normativa fiscal, algunos contribuyentes usan indebidamente las notas de crédito para cancelar facturas previas. Esta práctica es errónea porque:

El SAT establece que la cancelación de CFDI debe hacerse exclusivamente a través de su portal oficial o mediante los sistemas habilitados para ello.

debe hacerse exclusivamente a través de su portal oficial o mediante los sistemas habilitados para ello. Las notas de crédito no tienen la función de eliminar un CFDI previo , sino de ajustar montos cuando sea necesario.

, sino de ajustar montos cuando sea necesario. Si se utiliza una nota de crédito en lugar del proceso de cancelación adecuado, la factura original sigue activa, lo que puede causar discrepancias fiscales.

¿Cómo cancelar correctamente un CFDI?

Para cancelar una factura de manera adecuada, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal del SAT o utilizar un sistema autorizado para la cancelación de CFDI. Seleccionar la factura que se desea cancelar y verificar que tenga el estatus de activo. Elegir el motivo de cancelación, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad fiscal. Esperar la confirmación de cancelación y verificar que el CFDI tenga el estatus de "Cancelado" en el portal del SAT.

El uso indebido de notas de crédito para cancelar facturas es una práctica errónea que puede derivar en inconsistencias fiscales. Es fundamental que los contribuyentes conozcan y apliquen los procedimientos adecuados para la cancelación de CFDI, evitando problemas con el SAT y asegurando un cumplimiento fiscal correcto.