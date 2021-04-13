El presidente de la AMECH, Héctor Márquez, lamentó que su asociación haya quedado afuera de las negociaciones en torno al outsourcing. El 8 de abril por fin se dio a conocer la iniciativa de reforma que prohibiría el outsourcing en México, luego de meses de discusiones entre las cúpulas empresariales y el gobierno. Sin embargo, a juicio de líderes del sector la iniciativa producto de las negociaciones no es satisfactoria. En entrevista con El Universal, Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) denunció que, a pesar de que la suya es la única asociación especializada en outsourcing, no fueron convocados a la negociación. "A los grupos que estuvieron negociando sólo les interesó el tema de la PTU, pero todo eso no resuelve la preocupación que teníamos todos sobre eliminar la subcontratación en el país: en ese tema no hubo cambios sustanciales", dijo. Contrasta con el tono optimista y conciliador que, por el contrario, las organizaciones empresariales han adoptado cara al acuerdo llegado con el gobierno. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, manifestó en videoconferencia lo siguiente: "Desde luego, las tres partes ganamos, pero también, las tres partes cedimos algo para que los otros ganaran. En ese sentido, sí es satisfecho llegar a este acuerdo que permite que subsista la figura de la subcontratación que consideramos que es, importante para la competitividad del país". Por el contrario, la AMECH espera que la iniciativa sea modificada en el proceso de discusión legislativa. "Esperemos que todavía en este mes, que es la recta final, puedan entender que los que sabemos de este tema somos nosotros. La AMECH está conformada por quienes estamos en este negocio, somos los que podemos opinar sobre el mismo", dijo En entrevista con El Contribuyente, Héctor Márquez dijo que en las cúpulas empresariales "falta conocimiento" del sector, como para poder dejar en sus manos la negociación por completo de un tema en el que se dejaron de lado varios puntos que considera importantes. "El ejemplo muy sencillo y son ideas, es, pues si tu sabes que ya en diciembre es cuando cierran las fábricas o cuando cierran las escuelas; tanto en junio como en diciembre te dan de baja a los trabajadores porque no quieren pagar IMSS si ni siquiera el trabajador está. Ya sabes que eso ocurre cada junio y cada diciembre. Lo puedes revisar en la historia. Entonces pues ataca el tema. ¿Y cómo atacas el tema? Oye, pues ofréceles que no lo paguen". Según una encuesta elaborada por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), el 10% de los empleadores no están dispuestos a contratar a los trabajadores que el día de hoy tienen por outsourcing. Esto podría implicar una pérdida del 10% de los 4.6 millones de trabajadores en esta modalidad. El 90% restante de los empleadores sí están dispuestos a contratar a estos trabajadores, pero a través de diversos esquemas laborales, por lo que no necesariamente adquirirán prestaciones laborales. El 30% sí les ofrecería ser empleados de base en las medianas y grandes empresas.

El 10% restante de los empleos por outsourcing se perderán o serán contratados a través de esquemas que no pagan impuestos como cooperativas y sindicatos. Un 60% o sea 2.7 millones sería contratado por honorarios y asimilados a salarios, para disminuir entre un 25% a 30% la carga patronal o costo salarial, sobre todo en las mipymes, siendo los servicios para empresas, comercio, construcción y el campo los principales sectores que no contratarían en forma directa.

La AMECH señala que de prohibirse la subcontratación laboral el 70% de los empleados perderían su acceso a la seguridad social y crecería un 60% la contratación por honorarios y asimilados. Esto sin mencionar los despidos y la informalidad.

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