Estas serán las fechas de vacaciones para el ciclo escolar 2023 - 2024 El Diario Oficial de la Federación ha revelado el calendario escolar 2023-2024, el inicio de clases está programado para el lunes 28 de agosto de 2023, y el ciclo escolar concluirá el 16 de julio de 2024. Una de las características de este calendario es la implementación de formación continua para docentes a lo largo de todo el ciclo escolar. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades y habilidades de los educadores para brindar una educación de calidad. La semana previa al inicio de clases, del lunes 21 al viernes 25 de agosto de 2023, se llevará a cabo una reunión del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Estas actividades permitirán a los maestros prepararse y actualizarse antes de recibir a los estudiantes. Otra novedad en este calendario son las reuniones de Consejo y talleres intensivos programados para el último viernes de cada mes, desde el 29 de septiembre de 2023 hasta el 28 de junio de 2024. Estas instancias de trabajo colaborativo brindarán a los profesores la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos para mejorar la calidad educativa.

Fechas de vacaciones

En cuanto a los periodos vacacionales, se han establecido dos en el calendario. El periodo de vacaciones de invierno abarcará del 18 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024, mientras que el periodo de la Semana Santa iniciará el 25 de marzo y concluirá el 5 de abril de 2024. Además, se han programado tres descargas administrativas de calificaciones y evaluaciones al sistema de la SEP, programadas para el 17 de noviembre de 2023, el 15 de marzo de 2024 y el 12 de julio de 2024. Estas fechas permitirán la adecuada gestión de los registros educativos.

"Puentes"

En relación a las suspensiones de actividades escolares, tanto para estudiantes como para docentes, se han establecido varios días. Estos incluyen el 2 y 20 de noviembre y el 25 de diciembre de 2023, así como el 1 de enero, 5 de febrero, 18 de marzo, y el 1 y 15 de mayo de 2024. El calendario escolar de educación básica tendrá una duración de 190 días y será aplicable para preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Por otro lado, en educación normal y de formación de maestras y maestros, tanto en instituciones públicas como particulares, el calendario se extenderá a 195 días. Esto incluirá las sesiones del Consejo Técnico Escolar en las escuelas de educación básica donde los futuros docentes realizan prácticas. Por último, se informa que el periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2024-2025 se llevará a cabo del primero al 15 de febrero de 2024. Es importante que los padres y tutores estén atentos a estas fechas para asegurar un lugar para sus hijos en las instituciones educativas. Con el nuevo calendario escolar 2023-2024, se espera un año de aprendizaje y crecimiento académico para estudiantes y docentes de todo el país.