La recaudación cayó 9.4% anual reportó su mayor caída desde julio del 2007, debido al estímulo fiscal a gasolinas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la recaudación de impuestos reportó su mayor caída desde julio del 2007, debido a la pérdida registrada en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a combustibles.

De acuerdo con los datos revelados por la dependencia, los ingresos tributarios del sector público sumaron 291 mil 750 millones de pesos en julio de este año, una caída anual de 9.4 por ciento. Es decir, el gobierno federal dejó de recaudar 34 mil 756 millones de pesos por concepto de IEPS a gasolinas y diesel durante dicho mes, como resultado del estímulo del 100 por ciento que aplica a este impuesto para controlar el precio de los combustibles.

Asimismo, lo recaudado por el erario en el séptimo mes de 2022 fue menor a lo que se tenía proyectado para el periodo. El Calendario Mensual del Pronóstico de los Ingresos preveía una recaudación de 326,811 millones de pesos en julio, algo que no se alcanzó aún con el extraordinario comportamiento del Impuesto sobre la Renta (ISR), según señala El Economista.

En entrevista con el diario, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que la caída en la recaudación se pudo haber dado ante menores cobros por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual en la actual administración se ha concentrado en la cobranza de adeudos fiscales, sobre todo de los llamados grandes contribuyentes.

Recaudación por impuestos

La caída del IEPS a los combustibles para evitar el llamado “gasolinazo” fue compensada por el aumento de ISR de 9.8 por ciento, al Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) de 6.9 por ciento y a la importación de 19.2 por ciento en julio respecto a igual mes de 2021. Asimismo el informe reveló que los impuestos por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos tuvo una caída anual del 10.8 por ciento. En contraste, la recaudación por ISR sumó 164 mil 822 millones de pesos, un incremento anual de 9.8 por ciento. Por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se obtuvieron 129 mil 796 millones de pesos, 6.9 por ciento más que en igual mes del año pasado. De acuerdo con el Informe, los ingresos totales del sector público en julio pasado fueron de 556 mil 934 millones de pesos, monto 7.8 por ciento más que un año atrás.

Aumentan ingresos petroleros

En tanto, los ingresos petroleros registraron un fuerte incremento de 91.8 por ciento en julio este año con relación a igual mes de 2021. Así, los ingresos presupuestarios del sector público mostraron un crecimiento de 7.8 por ciento anual en julio de este año, de acuerdo con el informe “Finanzas públicas y deuda pública”. Cabe resaltar que, en total, en los primeros siete meses del año los ingresos petroleros sumaron 760,936 millones de pesos, lo que resultó un crecimiento anual de 39.3 por ciento. De esta forma, se obtuvieron ingresos excedentes por 134,034 millones de pesos en el periodo.

En los ingresos por impuestos, estos fueron por poco más de 2.3 billones de pesos, un crecimiento de 1.0% en comparación con el mismo periodo del 2021. Sin embargo, los ingresos tributarios obtenidos en el periodo no cumplieron con lo esperado, y quedaron 28,624 millones de pesos por debajo del pronóstico para el periodo. Al interior de los impuestos, el ISR recaudó poco más de 1.4 billones de pesos, 15.3% más que hace un año.