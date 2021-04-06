Las personas físicas pueden ser más propensas a cometer errores al presentar su declaración anual, pues con frecuencia no cuentan con la ayuda de un profesional. La declaración anual de personas fí...

Las personas físicas pueden ser más propensas a cometer errores al presentar su declaración anual, pues con frecuencia no cuentan con la ayuda de un profesional. La declaración anual de personas físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2020 se deberá presentar a más tardar el 31 de mayo, después de una prórroga concedida por la autoridad fiscal. En entrevista con el diario El Economista, el especialista fiscal Luis Velasco habló sobre cuáles son los errores más comunes que los contribuyentes cometen al presentar esta declaración. A continuación te decimos cuáles son.

1 No revisan sus datos generales

La información de la declaración anual viene precargada, por lo que muchos contribuyentes, en especial las personas físicas, que no siempre cuentan con la asistencia de un profesional en la materia, se van con la finta de que todo está en orden, sin ni siquiera revisar la información.

2 No saben si tienen que declarar

La mayoría de los asalariados, que conforman el grueso de las personas físicas en México, no tienen esta obligación. Por ello, muchas personas físicas simplemente asumen que ellos tampoco tienen que hacerlo. Las personas físicas que están obligadas a presentar la declaración anual son las siguientes:

Trabajadores independientes por honorarios.

Quienes hayan percibido ingresos anuales mayores de 400 mil pesos.

Los que recibieron ingresos de dos patrones, aun cuando no sean mayores a 400 mil pesos.

Quienes hayan percibido ingresos por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación.

Quienes cobran rentas de algún inmueble.

Quienes hayan ganado algún premio (como la lotería).

3 No revisan las deducciones personales

Entre la información precargada están las deducciones personales, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registra con base en las facturas electrónicas a tu nombre en el ejercicio. Sin embargo, los reportes de errores en este rubro son muy comunes, pues con frecuencia hay conceptos deducibles que faltan por incluir.

4 No llevan su contabilidad

A muchos contribuyentes no les cuadran las cifras porque no tienen un registro del monto de sus ingresos según su fuente. Es importante tener este registro para no tener problemas. Un ejemplo común que genera este tipo de situaciones es el de los préstamos entre familiares, que no se consideran ingresos gravados. “A veces los contribuyentes no cuentan con un adecuado control de su información fiscal, a veces no tienen disciplina de llevar sus datos en una hoja de Excel o en algún reporte de todo lo que ha generado de ingresos de cada una de sus actividades”, explicó el especialista.

5 Usa el explorador de internet adecuado

Puede parecer una pequeñez, pero es común que los contribuyentes tengan dificultades si no utilizan el tipo de explorador recomendado por la autoridad, o si no tienen la última versión actualizada. “Al querer enviar su declaración, el contribuyente no se da a la tarea de checar la última versión del explorador. Hacienda insiste en utilizar cierto tipo de navegadores, pero por lo general pide que sea la última versión para que no haya problemas con el envío”, dijo.

6 Ojo con los recargos y actualizaciones

Los contribuyentes que hayan presentado su declaración después de la fecha límite deberán pagar actualizaciones y recargos. Muchos olvidan hacerlo. “El monto de las contribuciones omitidas se tiene que actualizar por el transcurso del tiempo. Esto se debe a los cambios de precios en el país. Para hacer esto se tiene que aplicar un factor a las cantidades que se deben actualizar”, establece el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Evite-estos-errores-al-presentar-su-declaracion-anual-20210412-0118.html

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