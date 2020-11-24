Derivado de la coyuntura actual por COVID-19, la Coparmex propone que el salario mínimo sea de hasta 135.83 pesos para el próximo año. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ...

Derivado de la coyuntura actual por COVID-19, la Coparmex propone que el salario mínimo sea de hasta 135.83 pesos para el próximo año. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que los salarios mínimos en 2021 sean de entre 128.15 y 135.83 pesos diarios. Esto, dice la cúpula empresarial, debería como mínimo cubrir la inflación en el contexto de una profunda recesión económica. La Coparmex argumentó el bajo aumento salarial en que “la realidad es que 93% de las empresas reportó afectaciones a consecuencia del COVID-19, pero solo 5% de ellas recibió algún apoyo por parte del gobierno”. Están por iniciar las discusiones tripartitas para establecer el nivel que tendrá el salario mínimo general en 2021, La Coparmex dijo que espera que la decisión sobre el aumento al salario mínimo sea tomada por consenso y considerando las condiciones económicas actuales, como se logró en 2019 y 2020. El organismo señaló que “debemos de continuar con los esfuerzos por fortalecer al salario mínimo cuidando que no se generen mayores presiones al empleo dado el difícil contexto que enfrentamos”.

La Coparmex aseveró que las restricciones sanitarias, así como la falta de apoyo fiscal por parte del gobierno federal, han derivado en el cierre de empresas, el deterioro de las condiciones laborales y la caída en los ingresos familiares.

Coparmex mencionó que “una vez superado el contexto adverso que ha traído consigo el nuevo coronavirus, seguiremos impulsando futuros aumentos que permitan que el salario mínimo esté por encima de la línea de bienestar familiar”.

https://twitter.com/Coparmex/status/1330980322800963586

Recuperación Salarial

En entrevista con El Economista, el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Felipe Munguía Corella, explicó que “el reto más importante es la recuperación salarial que tuvo una pérdida abrupta desde los años 70. De ahí que el reto de la Conasami, de la Secretaría de Trabajo y en general del gobierno de México es lograr que un trabajador pueda mantenerse a sí mismo y a un dependiente”. Si bien no adelantó proyecciones para el aumento salarial del próximo año, dijo que las estimaciones de la Conasami son que para alcanzar la meta de final del sexenio se necesitarán aumentos anuales de entre 16 y 17%. Admitió que el aumento del próximo año dependerá del consenso alcanzado entre las partes. Munguía declaró que “ahorita estábamos por debajo de todos los países de América Latina, y posiblemente después del 2024 estaremos arriba de algunos países, más o menos como Chile, Argentina o Uruguay. Es muy poco probable acercarnos con Estados Unidos o Canadá”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/gobierno-federal-critica-outsourcing-pero-tiene-a-casi-29-mil-trabajadores-subcontratados/ Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-entra-a-sesion-permanente-con-miras-para-mejorar-el-salario-minimo-en-2021-20201123-0055.html

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