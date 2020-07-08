Estas dos instituciones han disminuido su tasa de interés; BBVA ofrece una tasa de 7,9% hasta de 10,4% y Santander a 7,75% tasa de la hipoteca plus. La institución financiera BBVA México anunció el miércoles que invertirá más de 23 mil millones de pesos para otorgar 18 mil créditos hipotecarios con una tasa de interés de 7.9% y 10.4% para adquirir una vivienda. “Desde hace casi 10 años, la tasa de interés hipotecaria se ha mantenido en niveles históricamente bajos. BBVA mantiene su compromiso con el país y con el sector, pero sobre todo con las personas y las familias, al facilitar el acceso a un crédito para la compra de vivienda, ya que es uno de los activos que dan mejor rendimiento de largo plazo, incluso en momentos de incertidumbre”, se lee en el comunicado. Las instituciones financieras son optimistas ante el panorama que ha traído la pandemia, debido que los créditos para adquirir una vivienda dependen mucho del empleo formal. “El punto es que este tipo de de financiamientos actúa con un rezago porque normalmente los bancos piden cierta antigüedad a las personas en empleo antes de dar un crédito hipotecario. Nuestra percepción es que este crecimiento que vimos en el primer cuatrimestre del año es que está respondiendo a la creación de empleo que se dio hace un año o dos años”, dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, según reporta Expansión.

Santander da tasa de interés más baja en la historia

BBVA no es el único banco que banco que ha incursionado en los créditos inmobiliarios con tasas bajas. El día de ayer, Santander lanzó Hipoteca Plus, con una tasa del 7.75%, a la cual llaman la más baja de la historia. El banco español espera colocar más de 10 mil créditos en nuestro país en lo que resta del año. Santander ya había bajado la tasa de interés en noviembre de 2019 a 7.99% y en julio la volvió a bajar a 7.75%. “En el contexto actual, queremos incentivar el mercado hipotecario, y dar un paso adelante para generar unas condiciones de financiamiento únicas e históricas, y por eso hemos revisado nuevamente la tasa de nuestra Hipoteca Plus en beneficio de los clientes”, dijo Antonio Artigues Fiol, Director Ejecutivo de Banca Particulares de Santander México.

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