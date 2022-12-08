La SCJN aprobó recientemente eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas. La aplicación de la reforma penal para que la prisión preventiva se aplique a quienes emiten facturas por operaciones inexistentes es poco probable y no podría tener éxito porque la Suprema Corte ya sentó un precedente en contra de esta medida, de acuerdo con especialistas entrevistados por el diario Reforma. En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales de contrabando, defraudación y compra y venta de facturas. Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno del máximo tribunal mexicano consideró que es inconstitucional aplicar esta medida a estas tres infracciones fiscales, que fueron incluidas en unareforma de 2019 establecida en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estos delitos fueron incluidos en el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa en 2019 cuando fueron denominados como una amenaza a la seguridad nacional.

Ven improbable su aplicación

Guillermo Mendieta, contador y socio de Mendieta & Asociados, consideró que aunque la reforma se concretara, su aplicación es poco probable. "Me parece ya muy cuesta arriba porque la Suprema Corte ya desechó esta opción. De entrada ya habría un amparo y en ese momento, no podrías meter a la cárcel (a las personas acusadas de cometer estos delitos), podría impugnarse con el argumento que dio la misma Corte", aseveró en entrevista con Reforma. Por su parte, Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, sostuvo que la prisión preventiva no es adecuada porque viola derechos humanos. En entrevista con el diario, el experto aclaró que existe la prisión preventiva justificada y se podrá aplicar cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pruebe que es necesaria y señaló que, aunque se pueda aplicar con una justificación, no es motivo para aplicarla a todos los acusados.

Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha marcado de manera definitiva a 132 contribuyentes como emisores de facturas sin operaciones de respaldo y que evaden impuestos, en lo que va del 2022. En 2018 se detectaron a las casi 3 mil personas morales y físicas con actividades irregulares.