El Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo que la falta de citas disponibles en el SAT está generando pérdidas económicas. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) alertó nuevamente por la escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que impiden a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto, señaló que la falta de citas disponibles en el SAT también está generando pérdidas económicas en las empresas y riesgos en su operación. "Sólo por citar algunos ejemplos, la e.firma es necesaria para diversos trámites como: emitir facturación, cambios de razón social, actualización de datos, cambios en el representante legal, trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), avisos aduanales, permisos de importación, entre otros", resaltó en conferencia de prensa. Como reportamos en este medio, el mes pasado el IMCP pidió a la autoridad fiscal que acelerara del otorgamiento de citas para que los contribuyentes puedan contar con los requisitos necesarios para cumplir con sus declaraciones anuales.

Complicaciones para los contribuyentes

Las personas físicas deben presentar sus declaraciones anuales del 1 al 30 de abril y para cumplir con este requisito se debe tener actualizada la firma electrónica (e.firma), para lo cual se requiere una cita con el SAT. Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de Fiscal del IMCP, llamó a las autoridades fiscales a extender a dos años el periodo de renovación de la firma electrónica mediante el aplicativo SAT ID. "Es urgente aumentar el número de agentes y servicios de las oficinas virtuales del SAT denominadas Centro de Atención Remota de Servicios al Contribuyente (CAREC), que brindan servicios de atención mediante videoconferencia", dijo. Ademas, el IMCP señaló que, al no poder cumplir las obligaciones como es debido, la opinión de cumplimiento de las empresas se torna negativa, lo que les ocasiona diferentes afectaciones ante terceros, como el impedimento para darse de alta como proveedores, obtener contratos y líneas de crédito. Ante la escasez de citas, algunos trámites pueden realizarse en línea, por ejemplo, la generación de contraseña, renovación de e.Firma (en caso de no haber caducado más de un año) y la obtención de la constancia de situación fiscal; lo anterior mediante el aplicativo SAT ID (https://satid.sat.gob.mx/).