El IMSS oficializó un criterio que pone lupa sobre los apoyos en efectivo por alimentos y vivienda. Si no se entregan en especie, deben integrarse al salario base y pagar cuotas. Muchos patrones podrían estar incurriendo en prácticas indebidas sin saberlo. Desde junio de 2024, el IMSS dejó claro que las prestaciones por alimentación y habitación deben integrarse al salario base de cotización cuando se entregan en efectivo o por depósito bancario. Esto se establece en el nuevo Criterio 02/2024, aprobado por el Consejo Técnico del Instituto. El mensaje es directo: si no se entregan en especie, como comidas o habitaciones físicas, ese dinero cuenta como parte del salario y debe pagar cuotas de seguridad social. El IMSS detectó que muchos patrones etiquetan estos apoyos en efectivo como “alimentación” o “habitación” en los recibos de nómina, sin integrarlos al salario base. Pero no hay forma de comprobar que los trabajadores usen ese dinero para comer o pagar renta. Según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, estas prestaciones sólo se excluyen del salario cuando se entregan en especie y el trabajador paga por ellas una parte, aunque sea mínima. Dar dinero no cumple con esta condición. Además, los tribunales ya han confirmado esta postura. La Suprema Corte y otros juzgados han dicho lo mismo: si no es en especie, cuenta como salario. El IMSS considera indebido:

Excluir del salario base los depósitos en efectivo etiquetados como alimentos o vivienda.

Simular descuentos para aparentar que el apoyo fue “oneroso”.

Asesorar o ayudar a empresas a aplicar estas prácticas.

Emitir dictámenes limpios en seguridad social si detectan estas conductas.

En realidad, este criterio no trae una novedad legal, pero sí una advertencia clara del IMSS: va en serio. Las empresas deben revisar sus esquemas de compensación y corregir posibles errores, antes de que lleguen las sanciones.