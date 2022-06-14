La recaudación del impuesto de enero a mayo de 2022 presentó una disminución de 54.3% real. De enero a mayo de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de recaudar 94,507 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), comparado con el mismo lapso de 2021.

Disminuye recaudación

De acuerdo con la autoridad fiscal, ante el aumento generalizado en el precio de los energéticos, la recaudación del IEPS de enero a mayo de 2022 presentó una disminución de 54.3% real. Asimismo, informó que el crecimiento real de los ingresos tributarios hubiera sido de 10.6% si no se considerara el IEPS a combustibles afectado por el mecanismos de ajuste de precios en los energéticos para abatir la inflación. En los cinco primeros meses del año, el estímulo fiscal que se otorga por concepto de IEPS sumó 88,241 millones de pesos, 4.8 veces más de lo que se dejó de recaudar en el mismo periodo del 2021, de acuerdo con El Economista. Aun con el estímulo, la recaudación total lleva un avance de 101.2 por ciento respecto a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. Incluso, el crecimiento real de los ingresos tributarios hubiera sido de 10.6 por ciento si no se considerara el IEPS en combustibles, afectado por el mecanismo de ajuste de precios en los energéticos para abatir la inflación, actualmente en 7.65 por ciento, reportó el SAT.

Otros estímulos

Por otro lado, por el estímulo fiscal complementario, que se activó en marzo por la persistencia de los altos precios del petróleo, el erario ha renunciado a una recaudación de 10,642 millones de pesos. En total, por estos dos estímulos a la gasolina el gobierno dejó de captar 98,883 millones de pesos. Esta cifra es mayor a todo el gasto aprobado, para este año, al sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza, de 57,074 millones de pesos. En los primeros cinco meses del año, el volumen de importaciones de gasolinas y diésel fue 22.5 por ciento menor que en 2018; 25.4 por ciento menos que en 2019 y 9.2 por ciento menor al de 2020, se detalla en el reporte Ingresos del gobierno federal enero-mayo, con cifras preliminares, que elabora el organismo.