Las tasas de Impuesto Sobre la Renta son aplicables a los grandes contribuyentes de 40 actividades económicas El 7 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda list...

Las tasas de Impuesto Sobre la Renta son aplicables a los grandes contribuyentes de 40 actividades económicas El 7 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la segunda lista de tasas efectivas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2023. En esta ocasión se trata de las tasas aplicables a los grandes contribuyentes de 40 actividades económicas, de los siguientes sectores:

Comercio al por mayor y comercio al por menor

Servicios de apoyo a los negocios

Manejo de desechos

Servicios de remediación, construcción, electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

Servicios financieros y de seguros

Industrias manufactureras y minería

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.

¿Para qué sirven las tasas efectivas?

De acuerdo con el SAT, el objetivo de la información que publicó es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. La autoridad fiscal invitó a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen, y a compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal. Los contribuyentes pueden hacer lo anterior para medir sus riesgos impositivos y, en su caso, corregir su situación fiscal, mediante declaraciones complementarias. Así podrían minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas por parte del SAT. Las listas tienen el objetivo de que las y los contribuyentes corrijan su situación fiscal a través de declaraciones anuales complementarias.

Revisa las listas

En los siguientes enlaces puedes encontrar la primera y la segunda lista de 2023.