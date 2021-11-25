Especialistas creen que los problemas para conseguir citas con el SAT solamente aumentarán cuando los mayores de edad empiecen a tramitar la inscripción al RFC. A partir del 1 de enero de 2022 será...

Especialistas creen que los problemas para conseguir citas con el SAT solamente aumentarán cuando los mayores de edad empiecen a tramitar la inscripción al RFC. A partir del 1 de enero de 2022 será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. Además de las preocupaciones de especialistas y legisladores respecto a la fiscalización, también hay inquitudes sobre temas prácticos y de saturación relacionados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como reporta Milenio, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) declaró recientemente que el SAT no cuenta con la capacidad para dar de alta a los mayores de edad en el RFC. Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la AMCP, señaló la escasez de citas ante el SAT; de acuerdo con Rodríguez, actualmente los contribuyentes tardan meses en conseguir una cita. Esto se suma a que varios especialistas esperan una tercera oleada de falta de citas. Rodríguez dijo que el fisco debe solucionar o los mayores de edad no quedarán inscritos en el RFC a tiempo. Por último, el especialista señaló que no se ha explicado a fondo cuáles serán las consecuencias de este cambio. Así, los contribuyentes están obligados a inscribirse al RFC, pero sin saber exactamente por qué lo hacen.

Esperan saturación

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la inscripción masiva al RFC podría saturar los canales de atención del SAT.

En conferencia de prensa Héctor Amaya Estrella, vicepresidente del IMCP, señaló que además de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, hay que tomar en cuenta a los adultos que nunca se han registrado y que deberán empezar a hacerlo a partir de enero.

El 12 de noviembre el SAT publicó la séptima versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 y sus anexos 1 y 1-A. De acuerdo con Amaya, el documento elimina la posibilidad de inscribirse al RFC utilizando la CURP de manera remota. Específicamente, se elimina la guía de trámites 3/CFF, con lo que ya no es posible la inscripción del RFC con CURP. Así, la inscripción se volvería un proceso presencial, lo que saturaría los servicios del SAT. De acuerdo con los especialistas, en la versión anterior se utilizaba la ficha de trámite 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP”. Ante este escenario, Amaya recomendó a los mayores de 18 años que se inscriban al RFC lo antes posible para evitar problemas de saturación. Con información de El Economista, Milenio y Expansión https://www.milenio.com/politica/comunidad/sat-eficaz-incorporar-mayores-edad-rodriguez https://www.eleconomista.com.mx/economia/RFC-obligatorio-podria-saturar-servicios-del-SAT-alertan-contadores-20211117-0102.html https://expansion.mx/economia/2021/11/18/se-preve-sat-sin-citas-2022

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