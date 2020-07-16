El ajuste al presupuesto que Hacienda tuvo que hacer para enfrentar la pandemia por lo que resta del año ha hecho que varias dependencias se ajusten aún más el cinturón. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha sufrido un recorte del 75% del presupuesto de operación que tenía destinado para 2020. En un principio, se hablaba de 16 oficinas de las 30 distribuidas en el territorio nacional que pasarían a dar sus servicios de manera virtual. Sin embargo, ahora sabemos que serán 20. El recorte presupuestal que aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las partidas de materiales, suministros y servicios generales ha causado el cierre de 20 de sus 30 delegaciones, lo que no significa que han dejado de operar, sino que lo hacen de manera virtual y dan servicio presencial en casos específicos, con previa cita y si la contingencia lo permite. En ese sentido, Luis Fernando Balderas, encargado de despacho de la subprocuraduría general, en entrevista para *El Heraldo de México,*comentó que con esta medida se ahorrarán gastos en limpieza, seguridad, luz telecomunicaciones y comunicación. Además se recortó en un 50% los contratos de arrendamiento de automóviles y se minimizaron las erogaciones de papelería, como copias e impresiones: el presupuesto para materiales, suministros y servicios generales de la Prodecon fue de 360.46 millones de pesos para 2020. El ajuste de Hacienda fue por 188.75 millones, con lo cual sólo le quedaron 62.65 millones para operar el resto del año. La oficinas que dejaron de operar físicamente en primer instancia fueron 16: Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Edomex, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Baja California Sur, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, Hidalgo, Guerrero y Nayarit; sin embargo, se le han sumado otras cuatro: Morelos, Colima, San Luis Potosí y Durango. Según números de la misma Procuraduría, hasta el 13 de julio se despacharon 137 mil 400 atenciones de usuarios, de las cuales, cerca de 40% se otorgó en las delegaciones afectadas.
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