El incremento a las vacaciones mínimas también ayudará a mejorar la productividad de los trabajadores en México, señalan especialistas El director general de ManpowerGroup para México, Centroamérica y el Caribe, Alberto José Alesi Melilli, afirmó que duplicar los días mínimos de vacaciones a trabajadores subirá 2% el costo de la mano de obra en la economía mexicana. “En general, el aumento de 6 a 12 días de vacaciones va más o menos a encarecer 2% el costo total de la mano, pero ayudará a la productividad de los trabajadores en México”, sostuvo el directivo en una presentación de los avances de la reforma contra la subcontratación aprobada hace un año. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece seis días de vacaciones para el primer año. Pero con la premisa de que los mexicanos tengan vacaciones dignas, la reforma propone 12 días de descanso desde el primer año de trabajo, los cuales aumentarían gradualmente hasta llegar a 32 días de descanso pagados. “En México, pasar de 6 días a 12 días de vacaciones es mucho, pero si ven a otros países latinoamericanos hay 20 días o 30 días de vacaciones al año”, expuso el director de Manpower. Como mencionamos, la ley en México contempla 6 días como mínimo. En contraste, en Colombia y Chile se permiten 15 días, mientras que en Brasil y Perú son 30 días. El directivo agregó que en algunos países hay entre 75 y 78% de las empresas que no logran encontrar al talento y empleados que requieren. “En algunos de estos sectores pudieran estar viendo que el reemplazo de personal, mientras el resto está de vacaciones, pudiera ser un costo insostenible en las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas tienen estrategias para enfrentarlo”, señaló. El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones en México. El dictamen aún se encuentra en proceso legislativo en el Congreso de la Unión.