Con la publicación del Anexo 20 de la RMF para 2022 hace oficial el estándar técnico del CFDI 4.0.

Con la publicación del Anexo 20 de la RMF para 2022 hace oficial el estándar técnico del CFDI 4.0.

El 13 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contiene lo siguiente:

I. Del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):

A. Estándar de CFDI. B. Generación de sellos digitales para los CFDI. C. Estándar del servicio de cancelación. D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa. E. Secuencia de formación para generar la cadena original para los CFDI. F. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

II. Del CFDI que ampara retenciones e información de pagos:

A. Estándar de CFDI que ampara retenciones e información de pagos. B. Generación de sellos digitales para los CFDI que amparan retenciones e información de pagos. C. Estándar del servicio de cancelación de retenciones e información de pagos. D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa del CFDI que ampara retenciones e información de pagos. E. Validaciones adicionales a realizar por el proveedor.

III. De los distintos medios de comprobación digital:

A. Estándares y especificaciones técnicas que deben cumplir las aplicaciones informáticas para la generación de claves de criptografía asimétrica a utilizar para Firma Electrónica Avanzada. B. Estándar y uso del complemento obligatorio: Timbre Fiscal Digital del SAT versión 1.1.

Estándar del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

Secuencia de formación para generar la cadena original del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

Uso del complemento obligatorio timbre fiscal digital del SAT.

C. Uso de la facilidad de nodos opcionales y. D. Uso de la facilidad de ensobretado.

IV. Generalidades.

A. De los distintos tipos de datos y catálogos.

V. Glosario.

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, con esta publicación se oficializa el estándar técnico tanto del CFDI en su versión 4.0, así como el Comprobante de Retenciones e Información de Pagos (CRIP) en su versión 2.0. El artículo indica que estas versiones de comprobantes están en vigor desde el 1 de enero de 2022, pero se ha establecido un régimen de transición a través de los artículos transitorios de la RMF para 2022, en el que desde esa fecha y el 30 de abril de 2022, podrán convivir ambas versiones. A partir del 1 de mayo de 2022, sólo la versión 4.0 será aceptada.

Con información de Fiscalia.

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