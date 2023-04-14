El estatus de la devolución de impuestos de un contribuyente puede estar en proceso de validación, pagada o rechazada Las personas físicas empezaron a presentar su declaración anual de impuesto sob...

El estatus de la devolución de impuestos de un contribuyente puede estar en proceso de validación, pagada o rechazada Las personas físicas empezaron a presentar su declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) en abril de 2023 al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Muchos contribuyentes que aún no han recibido su devolución por parte del SAT asumen que el proceso sigue su curso; sin embargo, en el peor de los escenarios, es posible que el fisco la haya rechazado sin que ellos tengan conocimiento al respecto. Pero de acuerdo el contador Marco Campos, popular creador de contenido en redes sociales, la devolución de saldo a favor puede tener los siguientes estatus:

En proceso de validación

Pagada

Rechazada

¿Cómo se consulta el estatus de una devolución?

Los contribuyentes pueden consultar el estado de su trámite, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al portal de internet del SAT

Ve al apartado de Devoluciones y compensaciones, y selecciona Seguimiento de trámites y requerimientos

Elige el ejercicio 2022

(Imagen: El Contribuyente)

Devoluciones completas e incompletas

El especialista que se hace llamar El Conta Marco explica que en caso de que la devolución se haya pagado, el contribuyente podrá ver el el monto que le fue depositado. Además, se indica que si el saldo a favor fue de 3 mil pesos y al contribuyente se le depositó esa cantidad, para la autoridad fiscal no hubo inconsistencias. En un video Marco Campos señala que si el saldo a favor fue de 3 mil pesos y al contribuyente se le depositó una cantidad menor, puede ser que la autoridad fiscal haya detectado inconsistencias o errores aritméticos y los corrigió. En este caso, el contribuyente podría exigir el monto faltante de su devolución. pero Marco advirtió que la autoridad fiscal podría requerir más información y el contribuyente estaría en riesgo de que se detectarán más inconsistencias. Puedes ver qué hacer si la devolución automática fue rechazada aquí.