El impacto del Covid-19 en México ha retrasado la devolución del IVA para la industria minera en su conjunto, y el monto que el SAT adeuda es enorme. La industria minera, además de enfrentar el reto que que implica Covid-19 por el cierre de actividades hasta nuevo aviso, también enfrenta el retraso de la devolución del IVA. Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) advierte que, como esta actividad es mayormente exportadora, todo el tiempo obtiene saldos a favor de este impuesto. En una carta enviada en marzo a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el propio Alanís explica que “en el último año, la autoridad ha comenzado a dilatar la devolución a pesar de que varias de las empresas agremiadas cuentan con la certificación de empresa altamente exportadora, lo cual da el derecho a recibir la devolución del IVA en 30 días”. Según el presidente de la Camimex, se estima que “en nuestro sector se han acumulado cerca de mil millones de dólares de IVA que la autoridad no ha regresado, lo cual ha puesto en riesgo el flujo de varias de ellas”. Esto se suma a las consecuencias económicas que han traído consigo las medidas de distanciamiento social y el cese de actividades no esenciales, entre ellas, la minería. Tanto el presidente de la Camimex, Fernando Alanís, como el de la Concamin, Francisco Cervantes, tuvieron una videollamada en la que acordaron distinguir prioridades para mantener las cadenas de producción funcionando como:

el acceso al transporte ferroviario y de carretera.

el acceso a puertos y fronteras.

Coincidieron en que el tema de la devolución de IVA es un tema “tranversal que impacta a todos y que sin representar un subsidio del gobierno, puede ayudar a aliviar las finanzas de varias empresas del sector”. Mientras tanto, la empresa minera Endeavour Silver Corp ha iniciado el proceso de suspensión de sus actividades en México, mismo que se extenderá hasta el 30 de abril. Sólo mantendrá el personal mínimo para los protocolos de seguridad operacional para la vigilancia ambiental, medidas de seguridad física y mantenimiento de equipo. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ha solicitado al gobierno federal que se declare a la minería como actividad esencial para que pueden reiniciar sus actividades a inicios de mayo, argumentando que “su paralización rompió las cadenas de proveeduría y afecta a toda la economía nacional”.

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